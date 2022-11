Ross Brawn deja la F1 y no volverá a Ferrari: "Veré las carreras en el sofá"

El ingeniero británico, actual director general de la Fórmula 1, se jubila a los 68 años Fue el artífice de los éxitos de Schumacher en Ferrari y ganó el título con BrawnGP y Button en 2009

Ross Brawn, director general de la Fórmula 1, ha confirmado que el Mundial de 2022 ha sido el último en activo, ya que se jubila a los 68 años. En las últimas horas se había especulado con que el ingeniero británico, que en su día fue el 'cerebro' de los éxitos de Michael Schumacher y Ferrari -con cinco coronas mundiales-, podía ser el sustituto de Mattia Binotto al frente de la Scuderia en 2023, pero el propio Brawn lo ha descartado de manera rotunda: "A partir de ahora veré las carreras desde el sofá, animando y maldiciendo como aficionado de la F1, complacido de que el deporte esté en un lugar fantástico y tenga un gran futuro".

"Me ha encantado todo lo que he hecho en los últimos años, he sido muy afortunado de que Liberty me haya dado la oportunidad, pero ahora es el momento adecuado para que me retire", ha escrito Brawn en su columna para la web oficial de la F1. "Hemos hecho la mayor parte del trabajo y ahora estamos en un periodo de consolidación. Llegará un coche nuevo en 2026, pero faltan cuatro años y eso queda bastante lejos para mí, por lo que es mejor que el próximo grupo de personas asuma ese reto. Creo que estoy dejando la F1 en un gran lugar", ha agregado.

Ross Brawn dirigió a Michael Schumacher cuando fue campeón en Benetton 94-95 y también en Ferrari (2000-04), después compró las 'cenizas' de Honda para fundar su propia escudería, Brawn GP y aprovechó una laguna en el reglamento que solo él supo ver para proclamarse campeón a la primera con Jenson Button en 2009. Luego tomó las riendas de Mercedes para liderar el proyecto de la marca de la estrella en la llegada de la era híbrida de la F1. Dejó el equipo en 2013 y en 2017 aceptó el cargo de director técnico de la F1, de la mano de Liberty Media.