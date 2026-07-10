De la Rosa sube el 'souflé' con las mejoras de Aston Martin: "Estoy muy, muy emocionado por lo que viene"

Aston Martin comenzará a mostrar su nueva cara en Hungría, cuando se espera que el equipo de Fernando Alonso pueda contar con la versión 'B' del fallido monoplaza AMR26. Adrian Newey se ha volcado en corregir el diseño del coche y aunque el nuevo motor Honda no llegará antes del parón veraniego (en Sakura apuntan al GP de Países Bajos, a finales de agosto), en Silverstone las sensaciones son de estar al comienzo de lo que debería ser una gran mejora en el rendimiento.

Si sus estimaciones son acertadas, Alonso y Stroll podrían pelear en la zona media de la parrilla, con un notable avance en cuanto al tiempo por vuelta. Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, se ha mostrado extremadamente optimista al respecto en declaraciones al portal especializado 'PanetF1'.

De la Rosa prefiere no aventurar ninguna hipótesis en términos de tiempos, pero afirma que la intención es darles a los pilotos un motivo para volver a sonreír. “Tiene que ayudar a Lance y Fernando a competir, a disfrutar, a tener una plataforma más predecible, más rápida y, en definitiva, más competitiva”, asegura.

“No debemos fijar un objetivo sobre la velocidad o el tipo de salto que queremos dar con esta actualización, porque aún existen muchas incógnitas y hay que ser cautelosos. No tiene sentido decir nada; simplemente tenemos que cumplir", apunta el ex piloto barcelonés.

“Ahora mismo estamos últimos y tenemos que darlo todo. Nuestros aficionados se lo merecen, pero todos queremos un equipo más competitivo. Adrian lo ha explicado muy bien. No se trata solo de una mejora aerodinámica, hay muchas áreas del coche que serán más resistentes, empezando por mejorar también el programa de reducción de peso que estamos implementando. Así que solo espero que, cuando Lance y Fernando salgan del coche, tengan una sonrisa y hayan podido luchar”.

Tras la dura experiencia en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, De La Rosa lanza un mensaje optimista para los fans de Alonso y Aston Martin: "Estamos entusiasmados, pero también somos realistas. Estamos trabajando sin descanso. Ha sido un periodo realmente difícil, pero ahora solo nos queda Spa y luego podremos hablar de si podremos pelear", advierte.

"Creo que hemos llegado al punto en que veremos todo nuestro potencial en los próximos meses. Hungría es parte del proceso … Es decir, no terminaremos, es un proceso continuo. "Puede que no lo parezca por dónde estamos ahora mismo en la parrilla, pero son tiempos realmente emocionantes. Todo está encajando y el puzle se está completando"

Sin perder la perspectiva, De La Rosa admite que hay ilusión en el equipo: "Estoy muy, muy emocionado con lo que viene, pero no olvidemos que la Fórmula 1 es difícil. Venimos de muy lejos y seguro que nos llevará tiempo”