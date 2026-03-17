De la Rosa, en 'El Larguero'. "La única salida es seguir con Honda"

Por segunda semana consecutiva, los dos coches de Aston Martin se fueron a casa de vacío en el GP de China. Lance Stroll y Fernando Alonso terminaron la carrera sprint, sin puntos, y no pudieron completar la principal el domingo por problemas de la unidad de potencia de Honda. Una situación que ha vuelto a disparar los rumores sobre una posible ruptura del contrato con los japoneses, que dentro de diez días reciben al ‘Gran Circo’ en casa, en el circuito de Suzuka, sede del GP de Japón.

Pedro De la Rosa, embajador de Aston Martin, intervino anoche en el programa en ‘El Larguero’ de la cadena SER y entre otras cosas, desmintió que el equipo de Silverstone se esté planteando cortar lazos con Honda, al menos esta temporada.

«Hay motores mejores que el nuestro, pero no significa que esto vaya a ser así todo el año. Primero tenemos que solucionar el problema de las vibraciones, Fernando se retiró por ellas y ahora vamos a Japón, que es la cuna de Honda”, dijo De la Rosa.

“Van a tener presión por correr en casa, aunque la tienen cada semana. Tenemos que conseguir acabar ese Gran Premio y, paralelamente, trabajar en el rendimiento del coche, el chasis, la aerodinámica… estamos juntos con Honda y vamos a salir de aquí, la única salida es seguir trabajando con ellos”, aseguró el ex piloto barcelonés, que pasó de ‘puntillas’ sobre la polémica del nuevo reglamento, que tanto disgusta a la mayoría de pilotos y que Verstappen, Norris o Alonso, entre otros, han criticado con dureza. “Lo que vimos en China fue una continuación de lo visto en Australia. No sé si es mejor o peor el reglamento, lo dejo a que cada uno lo interprete, porque hay diferentes opiniones”.

De la Rosa habló largo y tendido sobre Fernando Alonso y su cada vez más cercana despedida: “En el deporte siempre se hace justicia y justicia sería que Fernando se fuera ganando, no sé si un campeonato o una carrera, pero irse por la puerta grande porque es un grande”, valoró.

“No sabemos si va a ser el último año de Fernando, pero creo que él tampoco, cuando llegue el momento tomará la decisión. Nosotros como equipo, independientemente de cuando sea el momento y de todo, tenemos que darle un coche competitivo. Quedan 20 carreras y tenemos que seguir soñando porque queda todavía mucha temporada y se puede remontar”, vaticinó.

“Fernando es un profesional de los pies a la cabeza, cuando queda con alguien a las nueve de la mañana para grabar algo, aunque no le apetezca porque le interrumpe un entrenamiento de karting o algo, él está ahí comprometido a la hora. Tiene una determinación tremenda y no veo que compagine la Fórmula 1 con otra categoría este año la verdad. Esto es una cuenta atrás y no es ilimitado, no sabemos cuánto va a durar y a lo mejor no volvemos a ver a un atleta como Fernando, no sabemos ni va a salir otro igual dos veces campeón, es como pasó con Nadal…”, cerró.