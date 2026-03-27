De la Rosa desmiente el fichaje de Wheatley por Aston Martin... "por el momento"

Pedro De la Rosa, embajador de Aston Martin , ha salido al paso de los rumores que apuntan al fichaje de Jonathan Wheatley como Team Principal, después de que el ingeniero británico se haya desvinculado de Audi por “razones personales”, ya que desea volver a vivir en Inglaterra.

En declaraciones a Sky Sports F1, De la Rosa ha afirmado que Adrian Newey "se mantendrá sin cambios" en su puesto de jefe del equipo y que Wheatley no llegará a Silverstone, al menos “por el momento".

El portal especializado ‘motorsport’ publicó la pasada semana que Wheatley abandonaría Audi y relevaría a Newey como jefe de equipo en Aston Martin para que éste, con el que trabajó durante dos décadas en Red Bull, pudiera liberarse de funciones administrativas para volcarse en el desarrollo del coche, AMR26, después de los graves problemas con su nuevo socio motorista Honda y el estrepitoso fracaso del proyecto inicial de 2026.

Una vez que Audi confirmó la primera parte de la historia, anunciando la salida de Wheatley , Aston Martin difundió un comunicado ratificando a Newey y apuntando que "recibimos el interés de altos ejecutivos de otros equipos que desean unirse a Aston Martin Aramco, pero, en línea con nuestra política, no comentamos rumores ni especulaciones".

En Japón, este viernes, De la Rosa ha insistido en este mensaje: “En este momento estamos contentos con lo que tenemos. Y con cómo hemos organizado el equipo. Y Adrian es el jefe de equipo, pero es más que un jefe de equipo, es en realidad un socio técnico director. Así que eso se va a mantener igual".

"Jonathan se ha marchado (de Audi). No sabemos por qué se ha ido y no deberíamos comentarlo. Lo único que sabemos es que tenemos un jefe de equipo, y es Adrian Newey. Y eso no va a cambiar. Tenemos que creer en nuestra estructura y no cambiarla más", ha dicho De la Rosa, intentando zanjar el asunto.

Cuando le han insistido sobre si Wheatley llegaría a Aston, Pedro ha dejado una puerta abierta: "Bueno, por el momento no, ¿sabes? Es que… no deberíamos comentar rumores ni especulaciones. Porque también tenemos que ser respetuosos con lo que Jonathan quiera hacer en el futuro".