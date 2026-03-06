De la Rosa y el desastre de Honda: “Antes de llegar aquí, Fernando ya sabía que el problema era muy grande”

Si la situación de Aston Martin al final de la pretemporada, con solo 400 kilómetros de rodaje, ya era mala, en el Gran Premio de Australia se ha vuelto insostenible. Adrian Newey, harto de excusas, ha desemascarado a Honda y en el equipo la preocupación es máxima, sobre todo por la incertidumbre en cuanto a posibles soluciones y plazos para dar con ellas.

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, tampoco se esconde y admite que a estas alturas no saben si podrán completar o ni siquiera disputar la carrera en Melbourne.

En una larga charla en el El Larguero, el ex piloto barcelonés ha analizado la crisis del equipo y el tenso ambiente que se vive en Silverstone y Sakura. "La situación es mala. Tenemos unos problemas en el motor importantes, unas vibraciones excesivas que hacen que deriven en problemas en la batería. Las vibraciones son muy incómodas no solo para los elementos mecánicos, sino también para los pilotos. Las vibraciones eran mucho menores que las que estamos experimentando en el circuito. Son muy bestias", reconoce.

"Ya no solo es un tema físico, a nivel estructural del coche, la batería tampoco aguanta. Las vibraciones vienen del motor, se cuelan a través del monocasco, donde va sentado el piloto, porque en el fondo estás recostado sobre el motor, lo tienes prácticamente en la espalda", subraya De la Rosa.

Es consciente que no habrá soluciones a corto plazo: "Que nadie piense que esto nos va a acompañar toda la temporada. Hay un tema de fiabilidad que está vinculada a las vibraciones. Luego, el otro Everest, será que el motor rinda más, y el chasis también. Es un trabajo conjunto. O sea, no se acaban todos los problema en las vibraciones, esto es una carrera de desarrollo, estamos empezando ahora y estamos descubriendo los problemas justo o una semana antes de la primera carrera, y ahora ya nos pilla con las manos en la masa”.

De la Rosa revela que el primero que se dio cuenta de la dimensión del desastre fue Alonso: “Fernando es una persona que detecta los problemas muy pronto y él ya sabía antes de llegar aquí, obviamente porque lo experimenta en primera persona, que el problema era grande, muy preocupante. Está concienciado en que lo vamos a solucionar. Lo veo bien, dentro de lo que cabe lo veo con muchas ganas", zanja.