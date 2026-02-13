Fórmula 1
De la Rosa y la crisis de Aston Martin: "Newey tiene muy claro lo que hay que hacer"
"No estamos donde queremos, pero estamos mucho mejor preparados que el año pasado o el anterior para sacarlo adelante y marcar la diferencia", considera el embajador de Aston Martin
Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha valorado este viernes la delicada situación del equipo después de constatar que el nuevo AMR26 de Adrian Newey y Honda no es el coche ganador con el que soñaban Fernando Alonso y sus fans.
En Bahrein se está revelando como uno de los más difíciles de pilotar y también de los más lentos, a la par o incluso peor que los nuevos Cadillac y Audi. De la Rosa no ha buscado excusas y ha reconocido abiertamente la crisis del equipo, pero según dice, hay ‘luz al final del túnel’ y los problemas se irán solucionando en las fábricas de Silverstone y Japón.
"Creo que todos los equipos están aprendiendo, estamos en una profunda curva de aprendizaje y hasta ayer, éramos el equipo que había completado menos vueltas entre Barcelona y Bahrein, 199. Así que, claramente, vamos por detrás del calendario. Nos estamos poniendo al día, familiarizándonos con el conjunto del coche y con las nuevas reglas. Ahí es donde estamos”, ha resumido el ex piloto barcelonés.
De la Rosa ha confirmado las oscuras predicciones lanzadas ayer por Lance Stroll: “Estamos claramente por detrás, cuatro, tres o cinco segundos por detrás, pero eso ahora mismo no es lo más importante. La cuestión es que tenemos que optimizar el rendimiento, sí. No podemos decir que sea esto o lo otro, hay muchas áreas que ya hemos identificado claramente y ya estamos trabajando para abordarlas.
No todo está perdido, en su opinión: “Confiamos en el equipo que tenemos y los recursos. No estamos donde queremos, pero tenemos a la gente, y eso es lo más importante. Estamos mucho mejor preparados que el año pasado o el anterior para sacarlo adelante y marcar la diferencia. Adrian tiene muy claro lo que hay que hacer, su liderazgo es fuerte".
"Creo que tener a Honda con nosotros y ser el equipo oficial tiene sus ventajas y nos hace más fuertes, pero también es justo decir que, a estas alturas, cuando has completado 199 vueltas, desearías tener más vueltas y más información. Vamos lentos, pero sabemos exactamente qué falla y trabajamos en ello. Miremos hacia adelante, no hacia atrás”, concluye
