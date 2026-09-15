De la Rosa confirma que Aston Martin tiene un Plan B en caso de un adiós de Alonso: “Ahora trabajamos en el A”

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita, aunque el asturiano confesó tras la cita en Madring que encaraba una semana clave. La expectación es enorme para conocer cuál será la decisión del asturiano, y desde Aston Martin están haciendo todo lo posible para retenerle. Pero al final, la última palabra la tiene el bicampeón. Y sobre esto se ha sincerado uno de los embajadores de la escudería, Pedro Martínez de la Rosa.

"Esta semana creo que puede ser importante. Anuncio no, pero habrá reuniones", dijo Fernando a 'El Desmarque'. Y es que el vencedor de 32 Grandes Premios en Fórmula 1 asegura que el principal motivo que podría alejarle de la categoría son "los coches actuales". "La Fórmula 1 no puede continuar así, no podemos esperar a 2030 para tener un deporte decente", decía tras la clasificación del sábado en suelo madrileño.

Fernando Alonso en Madring / EFE

En la rueda de prensa del jueves dijo que el WEC "es una posibilidad en 2027". Como siempre, jugando al despiste. No obstante, Aston Martin quiere asegurarse la renovación del bicampeón español, pero el director del equipo de la escudería, Mike Krack, reconoce que tienen un plan B por si decide marcharse. Algo que ha confirmado en las últimas horas De la Rosa.

"Con Fernando, de este tema no hablo. Cuanta más presión, peor. Cuando me mira a la cara ya sabe que le diré que se quede. No he visto ni un atisbo de que tenga menos ganas o haya perdido velocidad", valoraba el expiloto de Fórmula 1 en una charla reciente en 'El Larguero'. "Fernando podría hasta los 60 y pico años, de verdad. Mirad Carlos Sainz padre, pedazo de piloto", valoraba Pedro.

No son las únicas declaraciones que el embajador de la escudería de Silverstone ha ofrecido sobre el futuro del asturiano. De la Rosa admitió que la esucdería tiene opciones en caso de que Fernando decida no continuar. "Lógicamente hay un plan B. Todo equipo siempre tiene que tenerlo, pero ahora mismo estamos trabajando en el plan A, que es que Fernando continúe. Para nosotros es muy importante que siga. También es verdad que dentro del equipo sabemos que hay que darle tiempo y espacio", desvelaba en una entrevista con 'El Español'.

"No queremos presionarle para que tome una decisión; le damos todo el tiempo que necesite", valoraba. "Lo más importante es que tome la decisión adecuada y que sepa que esta es su casa. Él lo ha dicho muchas veces: si no continúa en Fórmula 1, se quedaría en Aston Martin. Creo que valora mucho que no le estemos presionando en absoluto, es una muestra de nuestra fidelidad hacia él", sentenciaba.