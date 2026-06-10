Los 'rookies', al poder en los primeros libres en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Quedan menos de 24 horas para que los pilotos de la parrilla de Fórmula 1 se personifiquen en el Circuit de Barcelona-Catalunya para la cita anual en el trazado catalán, una de las más emblemáticas e históricas del calendario de Fórmula 1. Quedan también 48 horas para la primera tanda de entrenamientos libres, que reunirá en ella a varios rostros poco habituales en pista habitualmente. Y se trata de cuatro jóvenes promesas del automovilsimo, que buscarán su oportunidad luciéndose en los Libres 1.

Y es que varias de las escuderías de la parrilla harán uso de la norma que estipula que deben ceder sus asientos a pilotos 'novatos' en, al menos, cuatro sesiones de entrenamientos libres 1 a lo largo del curso. De no hacerlo, se enfrentan a sanciones severas. Y es que esta regla, impuesta por la FIA, está escrita para garantizar que los jóvenes talentos tengan oportunidades de subirse a un coche oficial de Fórmula 1 acumular experiencia durante un fin de semana de competición.

Durante la primera sesión del fin de semana en una de las pistas más rápidas y técnicas del curso, hará su aparición un piloto que ha llamado mucho la atención de los expertos. Se trata de Leonardo Fornaroli, de 21 años de edad. El italiano, quien el pasado curso se apuntó el título de Fórmula 2, saldrá a pista al volante del McLaren de Lando Norris. Se trata de un rostro reconocido para la fábrica de Woking, puesto que en 2025 ingresó en el Programa de desarrollo de pilotos la fábrica, siendo reserva del equipo de F1 para 2026.

Otra de las escuderías que cumplirá con la norma es Mercedes. Será su tercer piloto, el danés Frederik Vesti, quien conducirá el coche del líder del campeonato, el también jovencísimo Kimi Antonelli. Sin duda, una gran oportunidad para seguir sumando información sobre el W17, el que está siendo sin duda el monoplaza dominador de la parrilla en este inicio de 2026.

Cadillac apostará por Colton Herta. El piloto, de 25 años de edad, es subcampeón de la Indycar en 2024 y es una de las grandes estrellas en Estados Unidos. Tomará el volante del monoplaza de Checo Pérez.

En Williams tirarán de su piloto reserva, Luke Browning, para salir a pista en la primera sesión del viernes. Tomará el relevo de Alex Albon para rodar sobre el asfalto catalán. Sin duda, todos ellos intentarán demostrar que, en caso de llegar una oportunidad real, están preparados para pilotar un Fórmula 1.