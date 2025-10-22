Los rookies, al poder en los Libres 1 de México

Hasta nueve escuderías alinearán a un rookie en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, para cumplir con la normativa de la FIA, que exige la presencia de un joven piloto en dos tandas libres a lo largo de la temporada. Solo Sauber mantienen su alineación habituales en el FP1 de este próximo viernes 24 de octubre.

Más de la mitad de la parrilla de Libres 1 está formada por novatos y probadores, con un mexicano a la cabeza, Patricio O'Ward, reserva de McLaren, que se subirá al coche de Lando Norris. Por su parte, Carlos Sainz, ganador en México el año pasado, aún con Ferrari, dejará su asiento en Williams al piloto de la F2, Luke Browning , como ya hizo a pincipio de temporada, en Bahrein.

George Russell cederá el volante del Mercedes a Frederik Vesti, mientras que en el caso de Kimi Antonelli contabilizaba de como rookie este año y por ello no es necesario hacer dos cambios de alineación.

Los pilotos reserva de Haas y Alpine, Ryo Hirakawa y Paul Aron, también entran en escena en lugar de Esteban Ocon y Pierre Gasly, respectivamente. Para Flavio Briatore el test tendrá mayor relevancia, puesto que en estos Libres 1 Aron coincidirá en pista con Franco Colapinto, con el que se juega la plaza de titular en el equipo francés de cara a 2026.

En Aston Martin Jak Crawford pilotará el AMR25, reemplazando a Lance Stroll, después de que en su día Fernando Alonso ya cediera su puesto a Felipe Drugovich, por lo que también los de Silverstone habrán cumplido con las dos sesiones obligatorias.

Arvid Lindblad, una de las joyas de la cantera Red Bull, compartirá pista con Max Verstappen, mientras Yuki Tsunoda deberá ver la sesión desde el muro.Ayumu Iwasa pilotará para Racing Bulls. Y en Ferrari, el campeón de resistencia Antonio Fuoco relevará a Charles Leclerc.

En Sauber ya cumplieron subiendo al ya mencionado Aron en Silverstone y Hungría, por lo que serán los titulares Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto los que salgan a pista este viernes, al inicio de la acción en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.