Ronaldinho y Sainz lideran el gran 'crossover' entre el fútbol y la Fórmula 1 en Mónaco

Lo mejor de los dos mundos volvió a juntarse, de nuevo, para el tradicional partido benéfico previo al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Algunos de los pilotos de la parrilla actual dejaron atrás sus monoplazas para calzarse las botas de fútbol y ponerse en la piel de lo que sienten las grandes estrellas del fútbol. Y lo hicieron en el Stade Louis-II, rodeados precisamente de algunas de dichas estrellas. Y como no podía ser de otra forma, la jornada dio para auténticos momentazos.

Sobre el césped se pudo ver a Carlos Sainz, quien ejerció de capitán del equipo Nazionale Piloti. Le acompañaron otros compañeros de parrilla como Pierre Gasly e Isack Hadjar. A Kimi Antonelli, líder del mundial con 131 puntos, también se le pudo ver en el recinto... aunque lo suyo no fue el balón sino el firmar autógrafos a los fans presentes.

Pero si hubo alguien que se robó gran parte de la atención fue Ronaldinho. Sí, tal y como estás leyendo. La estrella brasileña sigue fascinando con su fútbol aún a sus 46 años. Asistió al partido y tuvo tiempo, además, de realizar un 'sombrerito' a Pierre Gasly que incluso provocó una gran sonrisa en el piloto de Alpine, que no pudo enfadarse ante el talento de una leyenda como el exjugador del Barça.

No hubo demasiado color durante el partido. El equipo Barbagiuans del brasileño reunió a figuras como Ludovic Giuly, Leonardo Bonucci o Flavio Roma, y el encuentro estaba casi sentenciado ya durante la primera media hora. El 6-2 en el marcador reflejó que cada uno debe dedicarse a lo suyo y que, sin duda, los pilotos hacen bien al estar al volante de un monoplaza.

A quien parece que no se le da nada mal el fútbol es a Carlos Sainz. El piloto de Williams se robó el protagonismo tras participar en el primer gol de su equipo. El madrileño puso un gran centro al exfutbolista Gianfranco Pazzini. Pero eso no fue todo. Llegó a ver portería... aunque fue finalmente anulado. El '55' recibió al espacio, se marchó del portero y marcó un gol... que de poco serviría después.

Después de una jornada de diversión, toca ponerse en modo concentración para la primera jornada en Mónaco. El jueves arrancará el 'media day' con las ruedas de prensa. Y el viernes, se iniciará la acción en pista... el partido fue la calma que precede a la tempestad.