La romántica petición de Leclerc a su novia Alexandra

Charles Leclerc ha anunciado en redes sociales su compromiso con Alexandra Saint Mleux. El piloto Ferrari ha publicado una serie de imágenes revelando todos los detalles de su romántica petición de mano, incluído un enorme corazón de rosas rojas y la participación de su famoso perro salchicha Leo en la sorpresa dedicada a su novia desde 2023.

“Sr. y Sra. Leclerc 💍❤️❤️❤️”, escribió Leclerc en un su post, sin fijar aún fecha para boda. En la secuencia de fotos se apreciaba una de un collar de perro con las palabras “¡Papá quiere casarse contigo!”. En las siguientes, se mostraba una colección de pasteles y rosas, con una galleta en forma de 'hueso de perro' que llevaba inscrito el siguiente mensaje: “Mamá dijo que sí!”.

Saint Mleux, de 22 años, nació el 19 de junio de 2002 y está cursando la carrera de Historia del Arte. Y aunque vino al mundo en Italia y reside en Mónaco, tiene raíces mexicanas por parte de madre y argentinas por parte de padre.

Fue vista por primera vez al fondo de un video de Leclerc en la Semana de la Moda de París en marzo de 2023. Influencer y modelo, cursa estudios universitarios en literatura e historia del arte y acompaña a Leclerc en muchos de sus desplazamientos a los grandes premios.

Tras la publicación que confirmaba su compromiso, el primer reconocimiento de sus colegas de la F1 fue el de Oscar Piastri, de McLaren, que simplemente escribió "¡Felicidades!", al que siguió rápidamente el ex compañero de equipo de Leclerc, Carlos Sainz, quien escribió "¡Siiii!".

Leclerc será uno de los pocos pilotos de F1 casados en la parrilla de 2026, junto a Nico Hulkenberg y Sergio Pérez. Algunos, como Fernando Alonso y Valtteri Bottas se divorciaron y la mayoría de los pilotos actuales mantienen relaciones estables y sus parejas se han convertido en estrellas del paddock.