Robert Doornbos, de estrella de la F1 al negocio de los juguetes sexuales

La vida da muchas vueltas, y Robert Doornbos es un ejemplo perfecto de ello. Quien en su día fue uno de los jóvenes talentos más prometedores de la pista, con el mundo del motor a su alcance, hoy lidera una exitosa empresa de juguetes sexuales.

Debutó en la F1 con Minardi en 2005 y, tras disputar ocho Grandes Premios, Red Bull llamó a su puerta un año después. Empezó como piloto de reserva, pero acabó sustituyendo a Christian Klien en las tres últimas carreras de la temporada.

En su ascenso en el automovilismo, Doornbos contó con un apoyo esencial: el patrocinio financiero de Harry Muermans, cofundador del grupo inmobiliario Muermans junto a su hermano en 1978. Sin embargo, pese a rendimientos sólidos en la pista, su carrera empezó a estancarse y los problemas económicos deterioraron su relación con el magnate.

Robert Doornob se unió a la industria de los juguetes para adultos / X

En 2012, Muermans reclamó los casi 11 millones de euros entregados durante su etapa en la F1, alegando que se trataba de un préstamo y no de un patrocinio. El tribunal de Róterdam le dio la razón, y la empresa de Doornbos acabó en bancarrota.

Los juguetes sexuales como reinvención

Lejos de rendirse, Doornbos decidió reinventarse por completo. Fundó Kiiroo, una empresa de juguetes para adultos que combina tecnología e intimidad. La marca ofrece soluciones pensadas para parejas que mantienen relaciones a distancia, con el objetivo de crear experiencias sensuales compartidas sin necesidad de estar físicamente juntos.

El éxito fue tal que Forbes dedicó un espacio a Doornbos, destacando que su compañía opera a pocos pasos del famoso Barrio Rojo de Ámsterdam. Hoy, aunque Kiiroo mantiene su sede en los Países Bajos, el ex piloto vive en Dubái junto a su familia y compagina su faceta empresarial con su labor de analista de Fórmula 1 en Ziggo Sport.