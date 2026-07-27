Los rivales de Aston Martin avisan: "Pronto van a ser muy competitivos"

Durante los diez primeros grandes premios de la temporada 2026, Aston Martin y Cadillac mantuvieron su propia disputa por el peor de los títulos: ser el último monoplaza de la parrilla. Fernando Alonso y Checo Pérez protagonizaron sus particulares batallas en la parte trasera, pero ahora parece que con el paso hacia adelante del AMR26 en Hungría, las batallas entre ambos podrían empezar a ser menos habituales.

En la parte trasera de la parrilla los dos viejos conocidos han estado protagonizando auténticas batallas, una de las más bonitas fue durante el fin de semana en Miami. "Siempre es un piloto que tiene un gran 'racecraft' [habilidad en carrera]. Es súper agresivo, súper inteligente… sabes que cuando se aleja algo está planeando y cuando se acerca igual, todos sus movimientos son siempre pensados, entonces siempre es una gran pelea y aparte es un piloto súper limpio", valoraba Checo sobre Alonso tras aquella cita, apuntando que se lo pasaban "muy bien con Fernando" y esperando que no mejorasen pronto para no dejar de hacerlo.

Pero las cosas cambiaron significativamente este fin de semana. El paquete de mejoras de los de Silverstone se ha traducido en mejoras reales tanto a una vuelta (Alonso entró en la Q2 por primera vez este curso) como en ritmo de carrera, y pudieron acercarse a la parte media de la tabla. Stroll terminó la carrera en 13ª posición, seguido de Fernando en la 14ª. Por detrás dejaron al Alpine de Colapinto y a las duplas de Williams y Haas.

Sobre estas mejoras se pronunció Pérez en Hungaroring, donde los dos monoplazas de Cadillac terminaron abandonando. "¿Sorpresa? No, yo creo que era de esperar que sucediera esto cuando pusieran todo junto", expresaba el piloto mexicano. "Creo que es la primera mejora que traen y pronto van a estar muy competitivos, entonces va a ser interesante ver qué es lo que podemos hacer", expresaba a los medios.

"Era de esperar"

Se espera que, a las mejoras de rendimiento debido a los cambios en el chásis, se le añada también una mejora en la unidad de potencia Honda, uno de los puntos flojos de esta primera mitad de curso. "Creo que es la primera mejora que traen y pronto van a estar muy competitivos, entonces va a ser interesante ver qué es lo que podemos hacer", añadió Pérez.