Rifirrafe entre Verstappen y Russell: "La próxima vez traeré pañuelos para él"

Max Verstappen finalizó el Gran Premio de España de la peor forma posible. El neerlandés, que iba tercero antes del Safety Car por el accidente de Antonelli a falta de diez vueltas, se quedó sin opciones al tener únicamente un juego de neumáticos duros disponible. Sancionado con diez segundos por un toque con Russell, el piloto de Red Bull terminó décimo.

Tras la carrera, no se le vio tan enfadado como por radio: "Me siento bien, pero la carrera no nos ha salido al final. Las tres paradas eran buenas para nosotros y parecía que se podía competir, pero así son las carreras a veces".

"No teníamos más"

"El coche de seguridad nos ha traído mala suerte y nos hemos metido en apuros con el neumático duro, pero es que no teníamos más", valoró en declaraciones a las televisiones. "No tenía nada de agarre mientras todos los demás tenían blandos y podían ir a tope", añadía.

El propio Verstappen sabía "que iba a ser difícil" luchar después del coche de seguridad: "He perdido el control en la última curva y los demás, con seis vueltas por delante, podían ir a tope mientras yo estaba limitado por el agarre". "Ha sido difícil mantener el coche en pista", finalizó.

Pero la intervención de Max no se quedó ahí. Y es que George Russell echó leña al fuego al comentar que, según él, le golpeó intencionadamente: "Más que una batalla, fue un derbi de demolición. No entiendo en qué estaba pensando. Es una acción totalmente innecesaria, lo he visto muchas veces en simulación, pero nunca en una carrera de Fórmula 1".

"Es una pena para todos los jóvenes y niños que aspiran a ser pilotos de Fórmula 1", analizó el de Mercedes en Sky Sports y ESPN, asegurando que la maniobra fue "deliberada". Preguntado por esas palabras, Mac Verstappen fue tajante: "La próxima vez traeré pañuelos para él".

Error de Red Bull

Después de la carrera, la FIA emitió dos comunicados relacionados con el neerlandés. En uno de ellos confirmaban la penalización por su toque con Russell. Además, le quitan 3 puntos de la superlicencia y ya acumula 11, por lo que Verstappen está a un solo punto de perderse un Gran Premio.

Y en el segundo, sobre haber sacado ventaja al abandonar los límites de pista, aseguran que no hubiese habido castigo para Max, por lo que era necesario que dejase pasar a Russell tal y como hizo. Grave error de Red Bull, que pidió por radio a su piloto que se dejase adelantar.

Hamilton, decepcionado

Mucho más enfadado que Verstappen estaba Lewis Hamilton a la finalización de la carrera. El piloto británico, preguntado por cómo se sentía, soltó: "Con ganas de volver a casa".

El de Ferrari finalizó sexto, pero terminó muy molesto con el adelantamiento de Hülkenberg, que le robó la quinta posición. "No he gestionado particularmente bien ese coche de seguridad. He sido muy lento", apuntó.