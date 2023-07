Ricciardo, recibido como un héroe en Alpha Tauri

Daniel Ricciardo vuelve a su antiguo equipo en Faenza, donde inició su carrera bajo las siglas de Toro Rosso Tras ser confirmado como sustituto de Nyck De Vries en Alpha Tauri, el australiano se estrenará en el próximo GP de Hungría

Daniel Ricciardo, que fue confirmado el pasado martes como piloto titular de Alpha Tauri en sustitución de Nyck De Vries, ha visitado la sede del equipo filial de Red Bull en Faenza, donde ha tenido un triunfal recibimiento, entre vítores y aplausos. La escudería ha difundido un vídeo en el que se aprecia la emoción del piloto australiano, que volverá a la parrilla en el próximo GP de Hungría (21-23 julio).

welcoming @danielricciardo back 🏠 he got the new badge, followed the honey pot and… 🤗 pic.twitter.com/xoOYXwYetP