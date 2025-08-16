Ricciardo, hospitalizado tras un accidente de moto en Australia

Daniel Ricciardo ha protagonizado el susto del día en el mundo del automovilismo. El australiano, hasta hace no mucho piloto de Fórmula 1, ha sufrido un accidente en circulando con una motocicleta en Queensland. El incidente sucedió esta semana, pero no ha trascendido hasta este sábado cuando el medio PlanetF1 ha desvelado los detalles que se conocen del estado de salud del piloto.

El incidente tuvo lugar en su Australia natal; Ricciardo se encontraba al manillar de su motocicleta cuando sufrió una aparatosa caída que obligó al piloto a tener que ser trasladado a un hospital para tratar las dolencias derivadas del accidente. Afortunadamente, Ricciardo no ha tenido que lamentar heridas graves más que una lesión en su clavícula de la que está siendo tratado estos últimos días en el Hospital Mossman en Queensland.

Fuera de peligro

Aunque son pocos los detalles que se conocen del accidente, el medio que publica las informaciones señala que Ricciardo estaba de buen humor cuando fue trasladado al hospital por su lesión. El piloto se encuentra fuera de peligro a la espera de que el propio australiano comunique públicamente su estado de salud.

Ricciardo, que tuvo sus mejores momentos en la Fórmula 1 como compañero de Max Verstappen en Red Bull, ha dedicado su tiempo desde que se retiró del Gran Circo a la autoexploración. El australiano participó en una conferencia recientemente donde mostró un aspecto sorprendente tras retirarse de los focos de la Fórmula 1.