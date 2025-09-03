La revolución que plantea Stefano Domenicali para la Fórmula 1: más sprints y menos libres

La Fórmula 1 se verá sometida a una revolución con la aplicación del nuevo reglamento el próximo curso. Aunque las nuevas reglas vayan a cambiar la parrilla del 'Gran Circo' tal y como la conocemos, Stefano Domenicali no cesa en buscar nuevas opciones para añadir más rivalidad. Desde añadir más carreras al sprint hasta reducir los entrenamientos libres, estas son algunas de las ideas del CEO de F1.

F1: un ejemplo a seguir

La categoría no se rinde ante el objetivo de incrementar la audiencia y la Fórmula 1 ya se ha convertido en un modelo a seguir para el resto de competiciones. "Algunos de los mejores deportes del mundo se han inspirado en nuestro trabajo", confesó Domenicali a 'Motorsport Italia', palabras del CEO de F1 que también fueron compartidas por 'SoyMotor'.

Las carreras al sprint se han presentado como una de las últimas revoluciones de la competición en los últimos años. Las competiciones de los sábados se incorporaron con la intención de aumentar el entretenimiento en el desarrollo de los Grandes Premios. Pero Domenicali todavía contempla más cambios para las carreras cortas: modificar el formato o incluir la prueba en más fines de semana.

Menos entrenamientos libres

"Lo digo con cierta provocación, obviamente, pero hoy en día los entrenamientos libres son solo para superespecialistas; el público está más interesado en la acción de un fin de semana al sprint", aseguró. En los Grandes Premios con incorporación de la carrera al sprint, los pilotos cuentan con una única sesión de entrenamientos libres, con lo cual los fines de semana se ajustan más.

Más carreras al sprint

Domenicali ha encontrado la solución: "La dirección es clara; puedo garantizar que en unos años, la demanda será que todos los fines de semana tengan el mismo formato. No digo que seamos como MotoGP, que ofrece un Sprint en cada carrera; sería un paso demasiado grande para nosotros. Lo veo más como un proceso de maduración que debe continuar, respetando a quienes tienen un enfoque más tradicional".

El interés de la afición

Además, el CEO de la F1 tiró de 'encuestas' para justificar su opinión. "Todos quieren ver a los pilotos en la pista compitiendo por un resultado, ya sea en la clasificación, una carrera al sprint o un Gran Premio. Nuestras encuestas nos indican que la gran mayoría del público quiere ver a los pilotos luchando por un resultado", confesó.

Carreras más cortas

Su objetivo final no es otro que captar público joven, algo que se está perdiendo en la Fórmula 1. "También está el problema de la duración de las competiciones: creemos que es demasiado larga para los jóvenes. En muchos de nuestros canales vemos que los momentos destacados son muy populares. Quizás para nosotros, que nacimos con este formato, esté bien así, pero hay un gran segmento de la audiencia que solo quiere ver los momentos destacados", concluyó el CEO de Fórmula 1.