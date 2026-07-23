La revolución de McLaren en Hungría para subir de nivel

McLaren firmó un gran doblete el año pasado en Hungría, camino de su segundo mundial de constructores consecutivo y del primer título de Lando Norris, que fue el ganador de aquella carrera. Quizá por el buen recuerdo del circuito de Hungaroring, por sus características o simplemente, porque es la última carrera antes del parón estival de la Fórmula 1, el equipo papaya ha decidido introducir su mayor paquete de actualizaciones este fin de semana.

Para empezar, los de Woking probarán su particular versión del alerón trasero invertido conocido como "Macarena", pero el MCL40 también incorpora un nuevo fondo plano y otras novedades aerodinámicas para subir de nivel y acercarse a Mercedes y Ferrari,

Andrea Stella, director de la escudería, ha reconocido que su coche lleva un parde meses de retraso en el desarrollo aerodinámico respecto a sus directos rivales. Las diferencias empezaron a reducirse gracias a las mejoras de Miiami y Canadá, aunque el paquete que pondrán en pista en Budapest es más ambicioso.

"Este fin de semana llega un paquete de mejoras y, en una temporada tan competida, cada evolución es importante. Será muy positivo recopilar más información sobre el rendimiento de estas piezas durante los entrenamientos libres", explicó Randy Singh, director sénior de competición de McLaren. "Nuestra intención es maximizar todo lo que tenemos disponible, mantener la inercia positiva antes del parón de verano y colocarnos en la mejor posición posible para afrontar la segunda mitad del campeonato".

Stella señala que tras el verano habrá más: "El trabajo de desarrollo en la fábrica ha sido muy intenso durante los últimos meses. Eso dio lugar a las mejoras que introdujimos en Miami. Ahora llegará otro paquete de actualizaciones en Hungría y después del parón habrá uno más".

"Es difícil competir ahora mismo con el nivel de rendimiento que están mostrando Ferrari y Mercedes, pero esperamos que a partir de Hungría empecemos a ver una aceleración en nuestra competitividad", asegurael italiano.

McLaren probará el alerón Macarena tras los problemas que les obligaron a descartarlo en Austria. Los probarán en los Libres 1 de Hungría, aunque no el resto del fin de semana. Stella confirmó que el nuevo diseño "no está previsto para introducirse de forma definitiva, ni en esta carrera, ni en la siguiente, en Países Bajos". Si la prueba en Hungaroring resulta satisfactoria, el alerón trasero invertido podría usarse en circuitos específicos como Monza o Bakú.