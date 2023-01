¿Revolución en la F1? El presidente de la FIA quiere más equipos en la parilla

El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirma estar estudiando la ampliación de escuderías Actualmente, el campeonato cuenta con diez equipos que se reparten los premios por ingresos en 10 partes iguales

En los últimos años la parrilla del Mundial de la Fórmula Uno ha contado con tan solo diez equipos. Una cifra que muchos han apostado por ampliar, pero que hasta el momento, no parecía algo viable.

Pero las cosas podrían cambiar en un futuro próximo. Y es que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha desvelado que se encuentra en conversaciones para añadir alguna escudería al campeonato.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship