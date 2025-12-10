La revista Hola lo confirma: Alonso y Melissa serán padres en marzo

Desde hace semanas, se habían disparado los rumores de que Melissa Jiménez y Fernando Alonso podrían estar esperando su primer hijo en común (ella tiene ya otros tres de su relación con el futbolista Marc Bartra). Y aunque no hay confirmación oficial, la revista Hola lo anuncia en su última edición como 'exclusiva' y cita fuentes cercanas a la pareja, que revelan que "el bebé nacerá en marzo y ellos están muy contentos".

Hola apunta que "después de que el domingo se disputara en Abu Dhabi el último gran premio del año y Melissa no estuviera en el paddock, ni acompañando a Fernando ni trabajando (de hecho, su última carrera fue en Monza), hemos podido confirmar que el motivo de su ausencia en Emiratos Árabes y en las últimas citas del calendario del mundial es que está embarazada".

"Según nos han confirmado fuentes cercanas a la pareja, la reportera de la plataforma de streaming deportivo DAZN está en su sexto mes de embarazo y en esta etapa se está cuidando mucho. A sus 38 años, ya es madre de tres niños, de su matrimonio con el futbolista Marc Bartra (Gala, de diez años; Abril, de siete, y Max, de seis), y en este cuarto embarazo quiere aparcar temporalmente el frenético ritmo de los circuitos, sobre todo ahora, que está en el último trimestre", continúa la información.

"Ahora, Melissa, que comenzó su relación con Fernando en 2023, vive esta nueva etapa de su vida en Mónaco, donde sus hijos se han adaptado a la perfección y está previsto que den la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Para el piloto, de 44 años, que recientemente confesaba que le gustaría ser padre, este será su primer hijo y quizá llegue en un momento de cambios, ya que a finales de 2026 terminará su contrato con Aston Martin", mencionan en Hola.

Visto que esta publicación no suele fallar en este tipo de asuntos y aunque la pareja guarda silencio al respecto y Melissa no se ha dejado ver en público últimamente, todos los demás medios, deportivos y generales, se han hecho eco de la noticia, que incluso ha comentado el ministro Oscar Puente en sus redes.