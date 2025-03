El revelador 'like' de Verstappen sobre Lawson: "Esto se acerca al bullying"

A veces, un gesto vale más que mil palabras. Y eso podría aplicarse a lo que ha hecho este jueves el campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen. Su compatriota Giedo van der Garde , ex piloto de Fórmula 1, ha publicado un crítico mensaje en su cuenta de instagram lamentando la decisión de Red Bull de degradar a Liam Lawson al equipo filial Visa RB después de solo dos carreras. Verstappen no ha dudado en darle un 'me gusta'.

"Me estoy cansando un poco de todos los comentarios de que la F1 es el deporte más duro en términos de actuaciones y cuando no tienes resultados y entrega tienes que afrontar las consecuencias. Sí, tienes que actuar. Sí, la presión es una locura. Pero en mi opinión esto se acerca más a la intimidación , al bullying, o a un movimiento de pánico que a los verdaderos logros del deportista", apunta el neerlandés, que tuvo una breve experiencia en F1 con Caterham y acabó en los tribunales con Sauber, con los que llegó a un millonario acuerdo para despedirse del Mundial.

Van der Garde continúa con su argumentación a favor de Lawson y en contra de los jefes de Red Bull: "Tomaron una decisión - totalmente consciente - le dieron a Liam dos carreras solo para aplastar su espíritu. No olvides la dedicación, el trabajo duro y el éxito que Liam ha puesto en su carrera para alcanzar el nivel donde está ahora. Recuerdo mi propia sangre, sudor y lágrimas - y eso era llegar a la F1. Y mucho menos conducir para un equipo absoluto superior. Sí, tuvo un rendimiento bajo en las dos primeras carreras, pero si alguien lo sabe, es él mismo. Tal vez él mismo lo haya sugerido, pero si no, le deseo a Liam toda la fuerza y el coraje para en Japón. Confía en ti mismo, levanta la cabeza, demuéstrales que se equivocan. @liamlawson30", zanja.

Una publicación a la que Verstappen le ha dado un revelador 'like', que no ha pasado desapercibido. Y es que ya días atrás, cuando se rumoreaba que el rendimiento de Lawson estaba a punto de dejarle sin volante, Max se mostró en desacuerdo de un cambio tan precipitado.

Según avanza De Telegraaf, el neerlandés no está satisfecho con cómo se está gestionando la situación. " Se puede adivinar lo que piensa el propio Verstappen sobre la decisión de la dirección de Red Bull de victimizar a Liam Lawson después de solo dos carreras en favor de Yuki Tsunoda", decían desde el medio, uno de los más próximos a la familia Verstappen, subrayando el enfado del tetracampeón.