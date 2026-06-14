Hamilton resucita y sueña con el octavo con Ferrari: "Ahora puedo empezar a hacer lo que sé hacer mejor"

Y por fin llegó. Después de dudar de sí mismo, de sentir que no era capaz de volver a hacerlo. De fallarse, de volver a reconectarse y de volver a levantarse. Después de todo eso, llegó. Solo los héroes, las auténticas leyendas, son capaces de pasar por un camino así y terminar victoriosos. Lewis Hamilton es uno de ellos. Y ahora, por surrealista que pueda parecer, soñar con el octavo en Ferrari no es un imposible.

Lo que ha vivido Hamilton estos últimos meses solamente él lo sabe. De ser campeón de todo en Mercedes y coronar el mundo siete ocasiones rehizo su vida para cumplir con su sueño, el sueño de todos: correr con Ferrari. Puso rumbo a Maranello en uno de los fichajes más mediáticos de la historia, el del mayor campeón de la Fórmula 1 por la escudería más laureada de la historia. ¿Qué podía salir mal?

Un sueño que empezó de pesadilla

Pues, a bien cierto, todo. De lo que se esperaba de esa unión a lo que pasó en realidad, distó un mundo; carreras inacabadas, una espiral de negatividad y una sensación de no poder más. De sentir que hasta aquí había llegado. "El año pasado pensé que podría haber llegado a un punto donde ya no tengo esa capacidad para ganar", explicó tras la carrera. "Pero he demostrado que no. Que siempre lo tienes". Y así ha sido.

Lewis Hamilton celebra la victoria con Ferrari / Valentí Enrich / SPO

Esta temporada, el segundo capítulo de la historia de Lewis en Ferrari, no iba a ser como la primera. Se sabía desde el principio y se podía entrever en algo tan simple como su mirada. Había recuperado esa chispa, esa competitividad e ilusión que siempre lo había caracterizado. El Lewis de 2025 no era Hamilton; este de 2026 lo es con todas las letras.

A pesar de que este 2026 Mercedes ha sido el dominador del campeonato desde el día uno, Hamilton nunca ha dado su brazo a torcer. Se rehusó a creer que esto iba a ser como en 2014, cuando él mismo y Mercedes eran los únicos que se repartían el pastel. Y la victoria llegó, simplemente por insistencia suya, en un GP de Barcelona-Catalunya que ya es histórico.

Resurrección

Se hizo fuerte con un Ferrari más competitivo con Mercedes de lo que cabía esperar, y luego sus manos hicieron el resto. Una victoria memorable basada en su talento que lo encumbra todavía más en el Olimpo de la Fórmula 1. La primera con la escudería de Maranello. Todo un sueño para él.

Lewis Hamilton pasa por la bandera de cuadros, ondeada por Djokovic / Valentí Enrich / SPO

"Me costará unos días para asimilarlo. Cómo encuentras las palabras adecuadas para expresar una emoción así", explicó. "Creí realmente en mi decisión de venir a Ferrari, de qué podíamos hacer como equipo. Empezó con muchos comentarios, mucha negatividad... pero sentí como mis aficionados me rescataron. Empezamos una nueva temporada y ahora siento mucha gratitud de la gente con la que trabajo".

Noticias relacionadas

El camino hacia el éxito no es corto y no admite atajos. Ni siquiera para un siete veces campeón del mundo. Lo explicó en rueda de prensa, emocionado por lo que acababa de hacer: "Hay momentos en los que dejo que las cosas malas penetren dentro de mí. Pero hay maneras de desconectarte de eso. Me rodeé de familia, de amigos, de gente que nunca ha dudado de mi en toda la vida", apuntó. Y agradeció a su equipo: "Han sido muy buenos conmigo. Siempre me han apoyado, pero los resultados como estos cambian todo. Tengo la gente correcta, tengo el coche correcto. Y ahora puedo empezar a hacer lo que sé hacer mejor". Hamilton está de vuelta.