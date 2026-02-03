La respuesta de Mercedes sobre las lagunas legales de su motor: "Es legal, que se pongan las pilas"

La polémica sobre la relación de compresión de las unidades de potencia para 2026 ha sumado un nuevo capítulo a su extensa historia. Esta semana, con motivo de la presentación oficial del W17, Mercedes aprovechó para pasar al ataque y defendió la legalidad de sus motores a raíz de las acusaciones vertidas sobre la escudería en las últimas semanas.

Según se ha comentado, Mercedes habría conseguido mantener la relación de su unidad de potencia de 18:1 en caliente para pasar al 16:1 estipulado en temperatura ambiente. Esto, que puede parecer algo nimio, se podría trasladar en un buen puñado de décimas por vuelta en pista, algo que pondría a la escudería alemana por encima del resto en el inicio de la temporada. Sin ser algo fuera de la legalidad, sí se trata de una laguna en el reglamento que otros equipos no han explotado. Y la guerra, como no podía ser de otra forma, estalló.

Mercedes, presentando su W17 / Mercedes F1

La competencia pasó al ataque; la FIA ya mantuvo las primeras reuniones hace semanas y espera poder mantener dos más en los próximos días. La cercanía del arranque del campeonato en Australia, el 8 de marzo, hace que cualquier solución termine siendo insatisfactoria para todos, que no tienen el tiempo necesario para adaptar sus unidades de potencia antes de que las luces se apaguen en Melbourne. El tiempo corre en su contra.

Entre medias, los test de Barcelona demostraron lo que era un secreto a voces: Mercedes, por ahora, parte por delante. Es insultantemente pronto para saber el rendimiento real de los monoplazas, pero el Shakedown sirvió para demostrar que la escudería alemana sí parece tener una cierta ventaja con el resto y están dispuestos a aprovecharla. Como mínimo, la fiabilidad de su motor parece estar en otra liga; Kimi Antonelli y George Russell rodaron entre ambos 500 vueltas, los que más en todas las jornadas de test.

Mercedes responde a la polémica

Esta semana era el turno para que los alemanes presentaran su W17 con el que pretender conquistar el Mundial de F1. Toto Wolff, jefe de equipo de la escudería, se refirió a varias cuestiones con respecto al rendimiento del monoplaza estos últimos días: "Veremos si nuestro coche es lo suficientemente rápido como para ganar carreras o campeonatos, pero es un comienzo positivo", comentó. "Estoy seguro de que aún no hemos visto nada de nuestros competidores. Nadie se quedó sin combustible en Barcelona. Todos tuvieron sus propios problemas, así que es difícil hacerse una idea del rendimiento real en la pista ahora mismo".

Sobre la polémica con la relación de compresión de su motor, Toto no dudó en responder y pasó ferozmente al ataque: "Nuestra unidad de potencia es legal. Se han mantenido conversaciones con la FIA, no solo sobre la relación de compresión, y siempre han sido positivas. ¡Todo lo demás son tonterías!", respondió agitado. "Todos deben hacer lo mejor que puedan, pero no es así como lo haríamos, sobre todo cuando se ha dicho repetidamente que todo está claro y es legal. Sin embargo, si alguien quiere caer en estas cosas y distraerse, es libre de hacerlo. Quizás algunos simplemente están poniendo excusas antes de comenzar. Así que pónganse las pilas y dejen de discutir.", comentó.

"No entiendo por qué algunos equipos se centran más en los demás que en sí mismos, en un tema tan claro y transparente", continuó. "El reglamento es muy claro sobre lo que está permitido y lo que no, cuáles son los procedimientos estándar para los motores. Así que no le veo sentido a las reuniones secretas, cartas secretas ni a inventar nuevas formas de probar motores . Intentamos minimizar las distracciones y centrarnos solo en nosotros mismos, ¡porque todo está muy claro!". Unas declaraciones que no dejan lugar a dudas y que refuerza la posición de Mercedes antes del inicio de la temporada, donde los alemanes parecen partir con ventaja.