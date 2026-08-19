Tras la renovación de Sainz... ¿Alonso, el próximo?

Se esperaba que el regreso a la competición tras la pausa estival trajese consigo movimiento en el mercado de fichajes de cara a las próximas temporadas. La intuición no falló, y en la previa del fin de semana de carreras en Zandvoort (Países Bajos) se anunció la renovación de la dupla de Williams para la próxima temporada. Primero fue Alex Albon... y este miércoles se despejó la incógnita con el futuro de Carlos Sainz. Tras estos movimientos, aún hay varios pilotos que deben desvelar su futuro, entre ellos, Fernando Alonso.

Y lo cierto es que su decisión debería ser inminente. No ha sido una primera mitad de curso precisamente fácil en el box de Aston Martin. El asturiano y su compañero de garaje, Lance Stroll, se vieron relegados a las últimas plazas de la parrilla con un AMR26 lejos de ser competitivo, cargado de problemas con la unidad de potencia Honda, sufriendo de vibraciones, la caja de cambios y con una gran falta de fiabilidad y potencia.

Fernando Alonso durante el GP de Hungría / Boglarka Bodnar / EFE

No obstante, las cosas cambiaron en Hungaroring (Hungría), cuando la fábrica introdujo hasta dieciséis mejoras en el chasis del monoplaza (el ya bautizado como AMR26 'B'), algo que se tradujo en un paso hacia adelante de ambos pilotos, tanto a una vuelta como en la mejora de ritmo en carrera; sin ir más lejos, el canadiense cruzó línea de meta en 13ª plaza y el español en 14ª.

Para el próximo fin de semana, llega el nuevo motor en el que Honda ha estado trabajando con el apoyo del ADUO, por lo que se espera que también se traduzca en una mejora de rendimiento. En definitiva, podría suponer una motivación para Fernando. Algo clave para su continuidad en el 'Gran Circo'.

Alonso siempre ha defendido que lo que hará continuar es mantener la motivación y seguir sintiéndose competitivo. Así lo hizo saber incluso antes de las mejoras que llegaron en Hungría. "Mi decisión no depende del rendimiento de este año. Este año hemos empezado con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista. Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Es mucho mayor de lo que vemos", valoraba ante los medios tras la cita en Bélgica.

El amor por las carreras

"Amo lo que hago. Amo correr. Hice mi primera carrera cuando tenía tres años y ahora tengo 44, así que llevo 41 años de mi vida detrás de un volante. Por eso, el momento en que tenga que dejar de correr será una decisión muy difícil de tomar y complicada de aceptar, pero todavía no ha llegado ese momento y con suerte espero seguir el próximo año", expresó a finales de abril.

La realidad es que, hasta el momento, Alonso no ha dejado claro si continuará más allá de 2026. "Eso lo decidiré en verano", dijo el piloto español en la cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, a mediados de junio.

Zandvoort, clave

Y ahora llega la hora de la verdad. Se espera que en las próximas semanas el asturiano decida si su futuro pasa por la Fórmula 1 o no. De continuar, el asturiano ya dejó muy claro que su vínculo con Aston Martin es fuerte, y que cree en el proyecto a largo plazo.

Pero está claro que para seguir disfrutando, hay que ver cierta mejora, por lo que la llegada del nuevo motor este fin de semana podría ser un factor clave a la hora de tomar una decisión.

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Se especuló con una posible salida a Alpine, bajo el paraguas de Flavio Briatore... pero lejos de la realidad, todo apunta que, en caso de continuar, lo hará en el box verde. Sea como sea, el verano termina... y con él llega el momento de las decisiones.