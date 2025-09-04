La renovación de Barcelona con la F1 podría ser inminente

El pasado 19 de febrero se acordó la renovación con Dorna para mantener el Gran Premi de Catalunya de MotoGP hasta 2031. “No me imagino un calendario sin este Gran Premio", aseguró entonces el patrón del Mundial y antiguo presidente del Circuit, Carmelo Ezpeleta , que este fin de semana espera otra poderosa respuesta de los aficionados ante el tirón de los pilotos de casa y en especial, al gran momento de forma que atraviesa Marc Márquez.

Las negociaciones con la F1 están resultando bastante más complejas, aunque el miércoles, en la presentación de la prueba de MotoGP en Barcelona, el conseller d’ Empresa i Treball, Miquel Sàmper, avanzó que “han madurado” en las últimas semanas y que incluso podría haber anuncio inminente, los próximos días o semanas.

“Solo os puedo decir que las conversaciones van por un buen camino”, dijo Sàmper, que reconoció que “es un tema complejo por la irrupción de nuevos países con un potencial económico muy importante que buscan sumarse al calendario”, aunque confía que “la historia" del Circuit y su buena reputación entre pilotos y equipos les permita mantener su posición destacada.

"El haber sido considerado el mejor circuito y el más sostenible el año pasado son variables que, aunque no siempre cuantificables, nos posicionan de manera única",subrayó el Conseller, que antes del verano recibió el visto bueno de la Generalitat para negociar en base a una cifra determinada. "Los Grandes Premios son caros, pero el impacto de MotoGP y la F1 supera largamente la inversión pública”, justificó..

Aseguró que la F1 le ha puesto sobre la mesa "el contrato más complicado que he visto, por las múltiples cláusulas que alberga” y una vez más señaló que “la discrección” es fundamental a la hora de llevar a buen puerto. Y aunque el sistema de rotaciones con otros circuitos europeos "es una variable que existe”, la Generalitat prefiere un acuerdo en exclusiva y de largo recorrido.