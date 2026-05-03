Remontada de Mari Boya, séptimo en la F2 de Miami

Ahora mismo no llueve en Miami y los equipos de la F1 miran al cielo para ver si concede una 'tregua' durante la carrera de esta tarde, que se ha adelantado tres horas (a las 19:00 horas en España) para tratar de evitar lo peor de las anunciadas tormentas. Pero sí ha llovido y mucho en la carrera de la F2, que ha ganado Gabriel Mini (MP).

El espectáculo en agua ha deparado una lucha intensa que se ha decidido entre tres pilotos. Minì se ha llevado la victoria por delante de Dino Beganovic y vigente campeón de la F2. Rafael Camara en una batalla emocionante. Noel León ha rozado el podio con Campos Racing y Mari Boya ha protagonizado una estelar remontada para terminar en séptima posición con Prema.

A dos vueltas del final, Beganovic ha conseguido adelantar a Câmara y posteriormente Minì ha superado al sueco para marcharse a por la victoria, que ha dedicado al fallecido Alex Zanardi.

Mari Boya, después de una complicada clasificación, ha arrancado decimosexto con su monoplaza, decorado con los colores de Aston Martin. El piloto aranés, en su segundo año en la Academia de los de Silverstone, no quería despedirse del circuito de Miami, que no conocía, con mal sabor de boca y ha planteado una carrera en progresión que le ha valido el séptimo puesto final.

ResultadosGP de Miami (F2)

1. Gabriele Minì (MP Motorsport)

2. Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil) a 0.9

3. Rafael Câmara (Invicta Racing) a 2.0

4. Noel León (Campos Racing) a 2.4

5. Kush Maini (ART Grand Prix) a 3.8

6. Ritomo Miyata (Hitech TGR) a 4.4

7. Mari Boya (PREMA Racing) a 7.9

8. Colton Herta (Hitech TGR) a 10.9

9. Sebastián Montoya (PREMA Racing) a 11.3

10. Joshua Dürksen (Invicta Racing) a 12.3