La remontada ¿imposible? de Verstappen

Max Verstappen estaba a 104 puntos del líder del Mundial Oscar Piastri antes del GP de Italia, a principios de septiembre. El vigente campeón llegó a autodescartarse de la lucha por el título, pero la situación ha cambiado drásticamente en solo tres carreras, en las que ha sumado 68 puntos de 75 posibles.

En Monza Red Bull introdujo un nuevo fondo plano cuando la mayoría de equipos ya habían detenido el desarrollo para centrarse en los coches de 2026. Max encontró la forma de optimizar las actualizaciones y firmó un fin de semana de ensueño, con pole y victoria ante los McLaren. La diferencia se redujo a 94 puntos, que aún parecían muchos como para pensar en el quinto título.

Dos semanas después, en el GP de Azerbaiyán, el neerlandés volvió a la carga. De nuevo consiguió pole y victoria y esta vez con mayor rédito, ya que Piastri cayó en la ‘trampa’ del circuito urbano de Bakú y se estrelló en la primera vuelta, sumando su primer cero de la temporada, mientras Norris no pasó de la séptima posición. ¿Resultado?. Max se quedaba a 69 puntos del líder y volvía a entrar en la pelea por el Mundial.

En Singapur llegó un nuevo alerón delantero al garaje de Red Bull. Verstappen no pudo frenar a un George Russell en racha, ni en clasificación, ni tampoco en la carrera, pero sí logró contener a los McLaren, con Norris tercero y Piastri, cuarto. El vigente campeón salió de Marina Bay a 63 puntos del liderato, cuando aún quedan seis grandes premios y 174 puntos por disputarse.

De los seis fines de semana pendientes (Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi), tres tienen formato sprint, con doble carrera en sábado y domingo (EE.UU, Brasil y Qatar) y un botín máximo de 33 puntos en cada uno de ellos.

Hace un año, Max sumó un total de 106 puntos en ese mismo periplo y se proclamó matemáticamente campeón en Las Vegas. Lando Norris, entonces su principal rival en el campeonato , acumuló 95 puntos pese a tener mejor coche en dos tercios del curso 2024, desde Miami.

Con esas diferencias, Verstappen no podría reducir su déficit actual de 63 puntos. Y además hay que añadir un factor clave: ahora son dos los rivales, Piastri y Norris. Y ambos tendrían que fallar estrepitosamente para que el de Red Bull acabara coronándose.

Pero en la Fórmula 1 existen antecedentes recientes de grandes remontadas con el actual sistema de puntuación (en vigor desde en 2010. El propio Max cerró una brecha de 46 puntos en 2022, así que si nos atenemos a la historia, nada es imposible.

Las últimas remontadas

Lewis Hamilton (2017 – 25 puntos)

Tras perder el título ante Nico Rosberg en 2016 y con el alemán fuera del Mundial, Lewis Hamilton midió sus fuerzas la temporada siguiente con Sebastian Vettel, que llegó a aventajarle en 25 puntos el Ferrari en plena era de dominio Mercedes. Finalmente el inglés consiguió ganar su cuarto título título por 46 puntos.

Lewis Hamilton (2014 – 29 puntos)

En 2014, camino del primero de sus seis títulos mundiales con Mercedes, Rosberg se lo puso difícil y llegó a situarse 29 puntos por delante. Pero Hamilton empezó su remontada en casa, en Silverstone, y acabó el curso con 67 puntos de renta.

Sebastian Vettel (2010 – 31 puntos)

Fernando Alonso comenzó con victoria su etapa en Ferrari, mientras Vettel empezó encadenando un cuarto puesto y un abandono. Webber y Hamilton entraron en la batalla y el inglés se situó líder por 31 puntos, pero el alemán replicó ganando las tres últimas carreras para asegurarse su primer título mundial, con cuatro puntos de ventaja sobre Alonso.

Sebastian Vettel (2012 – 44 puntos)

Alonso volvió a ser la ‘pesadilla’ de Vettel en 2012, cuando el asturiano llegó a estar 44 puntos por delante tras el GP de Alemania. Vettel enlazó cuatro triunfos, recuperó el liderato en Corea y ganó aquel Mundial por solo tres puntos frente a Fernando y Ferrari.

Max Verstappen (2022 – 46 puntos)

La nueva reglamentación del efecto suelo en F1 condeció a Ferrari una ventaja inicial en la temporada 2022, que arrancó con dos victorias de Charles Leclerc. Los tifosi se ilusionaron con el título y el fin de años de sequía en Maranello, mientras Verstappen y Red Bull sufrían con la fiabilidad del RB18. Pero Red Bull introdujo mejoras en Imola y Verstappen ganó 14 de las últimas 18 carreras para sumar su segundo título.