¿Qué es la regla del 107%? La norma que amenaza con dejar a Fernando Alonso y Aston Martin fuera de la carrera de Australia

Son horas críticas las que atraviesa Aston Martin en Australia. Los peores presagios se han confirmado en las dos primeras tandas de libres, donde tanto Fernando Alonso como Lance Stroll han acusado los infinitos problemas del motor Honda. La situación puede ser considerada de trágica, especialmente si el equipo verde no cumple con la normativa del 107% de cara a la clasificación de este sábado.

El reglamento de la FIA estipula en su artículo 134 lo siguiente: "Cualquier piloto cuya mejor vuelta de clasificación supera el 107 % del tiempo de la pole, estará imposibilitado de iniciar la carrera, salvo circunstancias excepcionales reconocidas como tales por los comisarios del evento. En caso de haber más de un piloto en esta situación, los comisarios determinarán su orden". Es algo tan simple como que la mejor vuelta de un piloto no puede ser un 107% más lenta que el tiempo del más rápido. Se trata de una situación excepcional, pero que en Aston Martin no se descarta a estas horas.

Fernando Alonso, con su Aston Martin en Australia / JOEL CARRETT / EFE

Es una cuestión de tiempos. Oscar Piastri marcó un 1:19:729 como mejor tiempo durante los libres, mientras que Alonso se quedó a 1:24:662. Según la norma, el asturiano estaría capacitado para correr la carrera, pero no su compañero de equipo, Lance Stroll, que se quedó en 1:25:816 como mejor referencia durante los libres. La situación es extrema en la escudería y el varapalo de quedarse fuera de la primera carrera de la temporada sería difícilmente recuperable.

HRT, los últimos penalizados por la norma

¿Ha sido aplicada alguna vez la norma? La respuesta es corta: sí. La normativa se introdujo en 1996 y se cesó en 2002 para volver a ser introducida en 2011. Desde entonces y hasta ahora, todos los pilotos que quieran participar en una carrera están obligados a cumplirla. Si nos remontamos a la historia, el último equipo en ser penalizado por la regla del 107% fue HRT, con Pedro de la Rosa y Narain Karthikeyan como perjudicados en 2012. El miedo a repetir esa situación anómala 14 años después es real.

A pesar de todo, cabe recordar que han sido numerosas las veces donde se ha excedido el límite del 107% desde entonces y en todas los comisarios han permitido al piloto en cuestión participar. Eso, sin embargo, podría cambiar con Aston Martin que acumula factores extra como la peligrosidad de conducir el AMR26 por sus incesantes vibraciones. Se entiende desde entonces que cuando un coche no es capaz de cumplir el límite es por circunstancias excepcionales, pero con Aston Martin, eso parece que podría ser más la norma que algo fuera de lo común.