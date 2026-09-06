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¡Que regalo para los tifosi: Vettel pilota el Ferrari de Schumacher en Monza!

Vettel se ha emocionado al volante del F2002 de Schumacher: "Él no está aquí hoy, pero le he sentido mucho durante estas vueltas"

Vettel, durante el homenaje a Michael Schumacher en Monza

Vettel, durante el homenaje a Michael Schumacher en Monza / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

El Gran Premio de Italia ha rendido homenaje a Michael Schumacher, el piloto que mayor gloria alcanzó en su etapa en Maranello, con cinco títulos mundiales. Y qué mejor forma que hacerlo que regalándole a sus tifosi una exhibición del tetracampeón del mundo Sebastian Vettel al volante del F2002 de la leyenda alemana en Monza.

Vettel completó varias vueltas con el F2002 en un fin de semana en el que Ferrari celebra el 30º aniversario del debut de Schumacher con el equipo, que tuvo lugar en 1996.

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"Estoy atrapado en una mezcla de emociones. Por un lado, es un coche precioso de conducir. Es una máquina realmente preciosa. Pero, por encima de todo, es el coche de Michael. Él no está aquí hoy, pero le he sentido mucho durante estas vueltas, y espero que vosotros también le hayáis escuchado y sentido", ha dicho Vettel con lágrimas en los ojos.

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