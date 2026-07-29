Regalo de Aston Martin a Alonso por su cumpleaños: el nuevo motor ya rueda en pista

Llegó el momento de la verdad. Tras meses de sufrimiento y dolores de cabeza, Aston Martin ya ha probado en pista el nuevo motor que Honda ha estado desarrollando en los últimos meses con la esperanza de salir del pozo en el que los de Silverstone se habían metido. El segundo 'filming day' que posee la fábrica ha sido el banco de pruebas reales, con el piloto de pruebas Jak Crawford al volante de la versión 'B' de la unidad de potencia para este curso. Y lo ha hecho en el día del 45 cumpleaños de Fernando Alonso.

No es ningún secreto que el motor ha sido uno de los principales dolores de cabeza para la escudería en las diez primeras citas del curso, creando falta de fiabilidad y con un rendimiento bajísimo. De la nula velocidad en recta, ni hablemos. Desde Honda, se ha trabajado duro para revertir la situación contra antes mejor... y finalmente, el resultado ya se ha puesto en pista.

Ha sido este miércoles, en una de las dos jornadas de grabación que posee cada escudería, y en la que el AMR26 podrá completar un máximo de 200 kilómetros. Se esperaba que esta actualización del motor llegase tras el parón veraniego, de cara al Gran Premio de los Países Bajos. Pero el trabajo realizado en Sakura con las primeras mejoras permitidas bajo la normativa ADUO han visto la luz antes de tiempo y Crawford ha estado rodando con él ya montado en el monoplaza.

Según apunta la 'BBC', el nuevo motor podría ayudar a reducir los tiempor por vuelta entorno a medio segundo, mientras que 'Auto Racer' apunta que podría ganar alrededor de 35 caballos más. La jornada de este miércoles debería ayudar a entender si, gracias a los avances, los problemas con la caja de cambios, vibraciones y falta de fiabilidad se habrían visto reducidos.

La mejora del chasis

Esta mejora se suma a la de chásis diseñada por Adrian Newey y que ya se puso a prueba durante el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana. El paquete se tradujo en mejoras reales tanto a una vuelta (Alonso entró en la Q2 por primera vez este curso, de hecho, primera vez de un Aston Martin en todo el curso) como en ritmo de carrera. Stroll terminó la carrera en 13ª posición, seguido de Fernando en la 14ª.

Sin duda, la última semana ha terminado siendo un punto de inflexión en la temporada de la fábrica. "Esperemos que sea un nuevo inicio de campeonato", decía Fernando Alonso tras el fin de semana en Hungría, apuntando al motor como otro factor clave.

Test Pirelli

Por otro lado, también estuvieron rodando en suelo húngaro Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto en la segunda jornada de test de Pirelli en la que probaron los compuestos C3, C4 y C5, en tandas similares a las de la jornada del martes.