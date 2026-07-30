La reflexión de Fernando Alonso (45 años) sobre sus estudios: "Me perdí muchas cosas de la vida. No tuve un horario escolar normal. Estaba corriendo en Italia y en diferentes países y hacía los exámenes en las semanas siguientes"

Fernando Alonso es uno de los pilotos más populares de la Fórmula 1. Su legado es completamente imborrable. En total, ha logrado 32 victorias a lo largo de su carrera, consiguiendo levantar dos Campeonatos del Mundo, ambos con Renault en 2005 y 2006. Después de más de 20 años, el piloto sigue compitiendo al máximo nivel, pero en Aston Martin.

El asturiano llegó a la escudería británica con la ilusión por las nubes, y los seguidores más fieles se movilizaron con el fenómeno de la 33, una tendencia viral con el deseo de que Alonso gane su 33ª carrera, aunque aún no lo ha logrado.

A pesar de la fama cosechada, el piloto de Aston Martin es consciente de la importancia que tienen los estudios, tal y como reconoció hace unos años en una charla organizada por uno de los principales patrocinadores de su escudería, Cognizant.

En primer lugar, empezó diciendo cómo empezó a pilotar: "Tengo que admitirlo: yo no elegí ser piloto, fue mi padre". Su primera carrera de karts la hizo a los tres años, aunque él prefería jugar a fútbol. "Cuando tenía ocho, nueve o diez años, recuerdo ir los fines de semana a correr y entre semana estaba en la escuela jugando al fútbol. Yo era portero. Y recuerdo que disfrutaba más jugando al fútbol que corriendo los fines de semana... Pero no pude decírselo a mi padre", comentó.

Fernando Alonso / Aston Martin F1

Nunca pensó en el futuro, aunque ya era consciente de que estaba renunciando a muchas cosas para llegar a ser piloto profesional: "Me perdí muchas cosas de la vida. Soy consciente de eso".

"No tuve un horario escolar normal. Estaba corriendo en Italia y en diferentes países. Estuve haciendo los exámenes en las siguientes semanas", reconoció. Por ejemplo, Alonso desveló que la primera vez que entró a una discoteca fue cuando tenía 29 años.

Fernando Alonso, en Hungría / Aston Martin F1

Sin embargo, no dudó en decir que "era feliz", aunque "extraño cosas". Asimismo, señaló que "hay cosas que no salieron como las planeé cuando tenía 15 o 16 años. Probablemente, imaginaba una vida diferente".

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Por último, el piloto de Aston Martin remarcó que "nunca pasé dos semanas sin un volante en mis manos. Así que probablemente no soy capaz de pensar en lo que me deparará el futuro, porque cuando dejo de correr me adentro un poco en lo desconocido, en mi caso, porque nunca tuve otra vida".