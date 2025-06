La reflexión de Alonso sobre el 'resultadismo' de los fans: "Los pilotos sabemos quién está en el top cinco"

El AMR25 de Fernando Alonso ha mejorado a raíz de las actualizaciones introducidas en Imola y el asturiano se siente más competitivo, lo que le ha permitido encadenar dos buenos fines de semana en Barcelona y Canadá, por primera vez en los puntos este año.

Pese a ello, Fernando quiso hacer una reflexión interesante sobre la percepción de los fans y el ‘resultadismo’que marca la valoración de cualquier piloto y que muchas veces no se corresponde con su nivel real.

"Todos queremos demostrar nuestra valía. Y cuando el coche no acompaña… Pero eso son voces de fuera. Aquí, en el paddock, cualquier persona que encuentres tiene muy clara la lista de los mejores pilotos, te hacen el top 5 en un segundo", subrayó Alonso.

"Entiendo que los aficionados nuevos o los aficionados que no siguen mucho la Fórmula 1 solo ven las estadísticas, ven las victorias y piensan que los pilotos que más ganan normalmente son los mejores. Y en eso no siempre está de acuerdo el paddock, no coinciden", añadió.

El bicampeón español, que sigue en la brecha y motivado a sus 43 años, dio otra lección de resiliencia: "En algunas carreras o en algunos momentos de mi carrera he tenido mala suerte. Y se ve con algunos de los pilotos que están ahora un poco frustrados después de hacer tres o cuatro veces el 5º. No se han quedado nunca fuera de la Q1 ni han roto 12 o 13 veces el motor en una temporada y esas cosas. Hay que ser fuertes de cabeza. Este es un deporte extremo y al margen de pilotar tienes que ser combativo y tener la moral siempre alta”.