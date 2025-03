Red Bull y Verstappen, ¿en crisis antes de empezar?

Red Bull ha encadenado los últimos cuatro títulos de pilotos y otros tres de constructores gracias a Max Verstappen. Sin embargo, el piloto neerlandés sufrió para retener la corona el año pasado después de arrasar los dos anteriores. McLaren y Ferrari les ganaron la batalla del desarrollo y a partir del verano Max ya no tuvo el mejor coche. Después de cerrar la pretemporada en Bahrein, el RB21 tampoco parece haber resuelto los problemas de su antecesor y en la escudería de las bebidas energéticas están muy preocupados con vistas al Mundial 2025, que arranca la próxima semana en Australia.

Verstappen asegura que teme un paso atrás, a pesar de no saber calibrar aún dónde están los demás rivales. "Simplemente seguimos trabajando y tratando de mejorar. Con suerte estaremos listos para Melbourne, aprenderemos un poco más y veremos dónde estamos. No espero que seamos los más rápidos, pero es muy difícil saber cuál es el ritmo de cada uno. Nos queda trabajo por hacer", apunta.

"Tuvimos algunos problemillas tanto yo como Liam (Lawson) durante los tres días de test, pero en general completamos buena parte de lo que intentamos hacer. Creo que no estuvo mal, pero al mismo tiempo todavía hay trabajo por hacer", destaca.

Más contundente es el director técnico de Red Bull, Pierre Waché, que reconoce abiertamente que encontraron problemas inesperados: "No fue un test tan tranquilo como esperábamos, pero es mejor encontrar algunos problemas aquí que después para entender ahora el coche", analizó al término de la pretemporada.

"El tiempo no nos acompañó en Bahrein, pero intentamos explorar el potencial del coche y entender cómo responde a diferentes reglajes, y creo que más o menos lo conseguimos. No estoy tan contento como me gustaría, porque el coche no respondió como queríamos en ciertos momentos en los test, pero creo que vamos en la dirección correcta, solo que quizás no fue tan amplio como esperábamos y es algo en lo que tenemos que trabajar para la primera carrera y para el desarrollo futuro del coche", concluyó.

¿Crisis? En Red Bull, como en cualquier equipo, evitan esa palabra, pero hay inquietud en el seno de la escudería de Milton Keynes. El estreno del RB21, incluso con un alerón delantero flexible que podría ser prohibido tras las verificaciones de la FIA en Barcelona, ha dejado muchas dudas. Si no hay soluciones inmediatas, quizás el talento de Max Verstappen no sea suficiente este año.