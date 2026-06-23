Red Bull tira la 'casa por la ventana' para retener a Verstappen

Max Verstappen tiene en vilo a Red Bull. Si así lo desea, según estipula su actual contrato (hasta 2028), puede desvincularse de la escudería si llegado el verano no está entre los tres primeros clasificados. Una premisa que parece ya imposible de cumplir, ya que a falta de cuatro grandes premios para la pausa estival de la F1 el neerlandés es séptimo con 55 puntos, 51 menos que el tercero George Russell.

Raymond Vermeulen, su mánager, recordaba hace unos días que “por supuesto, hay cláusulas de salida en el contrato de Max, siempre las ha habido y nunca se ha hecho uso de ellas. Al contrario. Siempre hemos sido leales y seguiremos siéndolo. Max quiere seguir con Red Bull y terminar su carrera con ellos”, dijo el representante de Verstappen. No habló de dinero. Solo puso una condición: “Por supuesto, siempre que tenga posibilidad de ganar”.

De lo primero (la parte económica) y de lo segundo (la deportiva) se habló largo y tendido en la cumbre celebrada antes del GP de Catalunya en el Hangar de Red Bull, en Salzburgo (Austria). Además de Max y Vermuelen, estuvieron presentes los dos socios accionistas de Red Bull Mark Mateschitz y Chalerm Yoovidhya, el director general Oliver Mintzlaff y el team principal del equipo Laurent Mekies, según publica el diario alemán Bild.

Yoovidhya, máximo accionista de la compañía de las bebidas energéticas, que en su día fundó junto al ya fallecido Dietrich Mateschitz, defendió la continuidad de Christian Horner cuando la parte austríaca le quería fuera tras el escándalo de abuso con una empleada. Pero cuando Adrian Newey y otros ingenieros de alto rango decidieron cambiar de aires y el clan Verstappen presionó, el multimillonario tailandés cambió de opinión, autorizando una operación ‘limpieza’ que también acabó llevándose por delante Helmut Marko.

En la reunión sobre el futuro de Verstappen, según la versión de Bild, Yoovidhya ofreció Max una importante suma para que renunciara a la cláusula de liberación de su contrato. Y también sugirió ampliarlo más allá de 2028. Red Bull no quiere perder al mejor piloto del momento y están dispuestos a echar la casa por la ventana para convencerle.

Max está satisfecho con su salario actual, no obstante es el piloto mejor pagado de la parrilla, con 70 millones de dólares anuales. Pero como advirtió Vermeulen, quiere que le aseguren que tendrá la oportunidad de ganar. Y el ADUO lo está complicando, de momento. Para la FIA, el motor térmico de Red Bull y Ford es el mejor y todos los rivales tendrán oportunidad de superarles.

Eso sí, Red Bull confía en dar un gran salto cualitativo este fin de semana en el gran premio de casa, en Austria. El RB22 estuvo lejos de Mercedes y Ferrari en Barcelona, un circuito que expone como ningún otro las carencias de los monoplazas. Según adelanta el periodista neerlandés Erik van Haren en ‘De Telegraaf’ los de Milton Keynes estrenarán en Spielberg el paquete de desarrollo más relevante en lo de año, después de las actualizaciones que introdujeron en Miami.

La expectativa es que las nuevas piezas permitan ‘adelgazar’ al RB22 y situarse en el límite mínimo de 768 kg establecido por el reglamento 2026. Con ello, Mercedes seguiría aún a distancia, pero podrían acercarse a la segunda fuerza, Ferrari, y superar a McLaren.