¿Qué hace un Red Bull rodando dentro de casino?

La 'fiebre' por Fórmula 1 en Estados Unidos va en aumento y después del masivo éxito en Miami y Austin esta temporada, la categoría reina ya preparada su 'aterrizaje' por todo lo alto en Las Vegas en 2023. Cuando resta un año justo para que la 'Ciudad de los Casinos' celebre su gran premio, los promotores del Mundial han organizado una fiesta para este sábado 5 de noviembre. Y en los días previos, los habitantes de Las Vegas ya han tenido ocasión de familiarizarse con el espectáculo de los F1, puesto que Red Bull ha utilizado algunos de sus antiguos monoplazas para rodar diferentes escenas de promoción en las calles principales que rodean a The Strip ... pero también en el interior de un casino.

A través de las redes sociales corren diversos vídeos en los que se puede apreciar el RB7 de la temporada 2011 haciendo rugir el motor V8 con el que conquistaron 12 victorias, todas con Sebastian Vettel salvo una de Mark Webber en el Gran Premio de Brasil. A pesar de que no se confirmó el piloto que se puso a los mandos, casi con total seguridad se trataba de Sergio Pérez, quien estará en la fiesta de la F1 este sábado 5 de noviembre en la ciudad de Nevada acompañado por Lewis Hamilton, George Russell y Alex Albon.

