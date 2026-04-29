Red Bull se resiste a dejar escapar a Verstappen

Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta finales 2028, pero su rechazo al nuevo reglamento de la Fórmula 1 le ha hecho replantearse su futuro, amenazando con una retirada prematura del 'gran circo' a sus 28 años, tal como ha advertido en sus últimas apariciones ante los medios.

El tetracampeón todavía no ha decidido qué va a hacer y en su entorno hay diversidad de opiniones, empezando por su padre Jos, que está convencido de que seguirá, o su cuñado Nelsinho Piquet, que ve a Max más fuera que dentro de la F1.

En su actual acuedo con Red Bull, Verstappen tiene un cláusula de rendimiento según la cual podría quedar libre este verano si llegaso el momento está fuera del 'top -3' en la clasificación. Por ahora está bastante más lejos, ya que ocupa la novena plaza con 12 puntos, frente a los 72 del líder Antonelli.

La marcha de su hombre de confianza Gianpiero Lambiase, que es su ingeniero de carrera desde que Max debutó como titular en Red Bull, podría ser otro factor determinante, aunque el team principal del equipo Laurent Mekies asegura que no tendrá ninguna influencia en la decisión final del neerlandés.

Lambiase ha fichado por McLaren de cara a 2028, por lo que si Max continúa en el equipo la próxima temporada aún contará con él. Su relación de confianza es tal que en 2021 el campeón llegó a asegurar que no se veía compitiendo sin 'GP' al otro lado de la radio. Esta situación se puede dar por primera vez en 2028, cuando Lambiase debute como director de competición con los de Woking.

En declaraciones a la BBC Mekies considera que la salida de Lambiase "no influye ni condiciona en absoluto" lo que pueda hacer Verstappen y confía plenamente en retener al vigente subcampeón del mundo. "Obviamente, hablamos con Max todos los días. Y Max conoce el automovilismo al dedillo. Él vive y respira este equipo. Conoce a la mayoría de estos chicos. Entiende muy bien la dinámica que puede darse. El equipo ha tenido un éxito rotundo y no se puede ascender a todo el mundo. Y algunas personas toman ciertas decisiones", señala.

Mekies explica que Verstappen asistió a la recepción que se organiza habitualmente para los nuevos empleados en la fábrica. Red Bull dio la bienvenida a más de 100 nuevos empleados días atrás: "Max estaba allí cuando recibimos a 120 personas y creo que hemos contratado a más de 400 en los últimos nueve meses. Monitoreamos con mucha precisión el flujo de entrada y salida de nuestros colegas en los equipos de punta. Nuestra mayor suerte es la cantidad de talento que tenemos y el ambiente dinámico y constante que los hace crecer. Y es en eso en lo que debemos enfocarnos", advierte.

"Estoy muy feliz por ‘GP'. Es una oportunidad increíble. Ha estado con nosotros durante diez años y seguirá durante los próximos dos. Pero el contexto general en Red Bull es el de un equipo que sigue formando talentos. Tenemos 2000 personas, y así es como valoramos las cosas», añade Mekies. En todo caso y pese a la fuga de talento en Milton Keynes, el jefe del equipo tiene claro que lo que de verdad puede convencer a Verstappen de seguir en Red Bull y en la F1 es tener "un coche lo más competitivo posible".