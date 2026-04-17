Red Bull se reorganiza tras la desbandada

Varias figuras clave han abandonado Red Bull en los últimos años, entre ellas el veterano jefe Christian Horner, el asesor del equipo Helmut Marko, el director deportivo Jonathan Wheatley, el director de ingeniería Rob Marshall, el jefe de estrategia de carrera Will Courtenay, el diseñador jefe Craig Skinner y antes,Adrian Newey, el principal artífice de los monoplazas con los que fueron tetracampeones Sebastian Vettel y Max Verstappen. El último en anunciar su salida, en 2028 rumbo a McLaren, ha sido el ingeniero de carrera del neerlandés, Gianpiero Lambiase.

Ante semejante desbandada, la escudería de Milton Keynes ha reaccionado y este viernes ha confirmado una reestructuración de su organigrama técnico en busca de reconstruir las bases del que en su día fue el equipo más poderoso y dominante de la parrilla.

Con efecto inmediato, Ben Waterhouse asume un rol de liderazgo ampliado como Ingeniero Jefe de Rendimiento y Diseño, con "responsabilidad general" en todo lo relacionado con el Diseño y el Rendimiento del Vehículo, y reportará al Director Técnico, Pierre Wache.

Waterhouse se unió a la familia Red Bull procedente de BMW Sauber en 2014, donde inicialmente ocupó el cargo de subdirector técnico en la Scuderia Toro Rosso, y desde 2017 es jefe de ingeniería de rendimiento en el equipo principal.

En su comunicado de prensa Red Bull señala que "esta evolución refuerza la integración entre estas áreas y acelerará el desarrollo de soluciones competitivas y de alto rendimiento". Mientras tanto, a partir del 1 de julio, Andrea Landi se unirá a Red Bull como Directora de Rendimiento, reportando a Waterhouse.

Anteriormente, Landi ocupó los cargos de Subdirector de Rendimiento de Vehículos en Ferrari y Subdirector Técnico en Racing Bulls. “Estos cambios respaldan las ambiciones técnicas a largo plazo del equipo y reflejan su continuo enfoque en el desarrollo del talento interno, al tiempo que atrae a los mejores expertos de todo el deporte”, añade la nota de Red Bull.