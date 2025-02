Red Bull rentabiliza a su tetracampeón Verstappen

El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 ha sido nombrado embajador global de AlphaTauri, la marca de moda premium de Red Bull. El piloto neerlandés vestirá con la línea de ropa y el estilo propio de la firma en los 24 eventos de Fórmula 1 programados para esta temporada.

Max el piloto mejor pagado de la parrilla, con un salario de 65 millones de dólares (bonus y patrocinadores al margen), tiene contrato para seguir compitiendo con Red Bull hasta 2028, aunque su futuro es incierto y el propio piloto solo ha confirmado su permanencia en el equipo hasta 2026, cuando entren en vigor las nuevas reglas de la F1. Tentado por abiertamente por Mercedes, su nombre también suena como refuerzo de Aston Martin, donde se reencontraría con Adrian Newey. Mientras tanto, Red Bull exprime su talento en la pista y también su imagen, con acuerdos comerciales como el presentado este martes.

Este año el segundo equipo de Red Bull se llamará Racing Bulls, aunque desde 2019 y hasta hace dos temporadas competía bajo las siglas de AlphaTauri . "Siempre me han gustado los estilos de AlphaTauri; son muy elegantes. Tienen un buen ajuste y son muy cómodos. Hay otras marcas que pueden verse bien, pero no son cómodas de llevar. Con AlphaTauri, lo que me gusta es que se ve impecable, tiene un estilo increíble y es realmente genial de llevar", dice Verstappen en su promoción como nuevo embajador de la marca.

En la misma entrevista para anuncial el acuerdo con Alpha Tauri, Max subraya que "es muy importante encontrar tu propio tiempo, descansar y pasar tiempo con la familia y los amigos. Libertad significa simplemente estar en casa, sin tener que pensar en el calendario que normalmente sigo. Eso es la verdadera libertad. He estado trabajando hacia el éxito toda mi vida. Al final del día, sin embargo, eso no define la felicidad. La verdadera felicidad proviene de tus amigos y seres queridos. Ese es el verdadero éxito, si tienes eso", apunta el tetracampeón, que este año será padre por primera vez con su pareja, Kelly Piquet.