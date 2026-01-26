Red Bull presenta su RB22 real y McLaren, su decoración de test

La pretemporada ya ha echado a rodar este lunes en el Circuit de Barcelona y uno de los primeras coches en salir a pista, tras Alpine y Mercedes, ha sido el Red Bull. Redordemos que estos test son a puerta cerrada y solo tenemos noticias de ellos a través de las redes sociales de la F1 y las escuderías. A modo de aperitivo, hemos conocido el aspecto real del RB22.

El equipo de Milton Keynes organizó hace un par de semanas una presentación en Detroit, ciudad en la que se encuentra la sede de Ford, su nuevo socio de motores. En aquel evento, Red Bull sólo se mostró la decoración del monoplaza, pero ahora han publicado imágenes de estudio de su coche real para la temporada 2026.

En las fotos se aprecian detalles como los 'bargeboards' escalonados en horizontal y unos pontones muy finos que caen al máximo hacia la parte trasera del suelo, siguiendo la tendencia de sus últimos diseños.

Es el coche con el que Max Verstappen buscará recuperar la corona mundial después de ceder ante Lando Norris y McLaren en 2025. El neerlandés, que tiene nuevo compañero de garaje, Isack Hadjar, espera que el RB22 sea competitivo en la nueva era reglamentaria, ya sin motores Honda y con las propias unidades de potencia de Red Bull en colaboración con Ford.

Paralelamente, McLaren ya había anunciado que se perderá la primera jornada de test en el Circuit, pero hoy los de Woking han querido mostrar el aspecto de su MCL40 con la decoración especial que lucirá en los test. El coche abandona el papaya y le da máximo protagonismo al negro.