Red Bull pone fecha límite para elegir sus pilotos

Después de que Mercedes haya confirmado la renovación de George Russell y Kimi Antonelli, ya solo quedan cuatro asientos libres en la parrilla de la F1 en 2026. Uno está en Alpine. Y los otros tres dependen de la ‘familia’ Red Bull.

Solo Max Verstappen sabe a ciencia cierta dónde correrá el próximo año, mientras Tsunoda, Lawson y Hadjar tendrán noticias respecto a su futuro a finales de octubre, después del GP de México. Red Bull ha puesto fecha límite a su decisión y les ha dado dos carreras más de margen para ganarse su puesto.

En Alpine, con Pierre Gasly renovado hasta 2028, la atención se centra en quién será su compañero, aunque Flavio Briatore tiene poco margen para elegir y deberá decantarse entre dar continuidad a Franco Colapinto o apostar por el rookie Paul Aron.

Hadjar es el principal candidato a ser el próximo compañero de Verstappen en esa ‘trituradora’ de pilotos que es Red Bull. "Si tuviera la oportunidad de acabar la temporada con Red Bull para ir conociendo al equipo y a los ingenieros, sería una buena idea", admitió el jueves el francés, que se ha destacado como el mejor de los rookies este año.

"Max es un desafío para cualquier piloto. Estar cerca de él me ayudaría a aprender y adaptarme antes de que llegue el próximo curso, aunque los coches de 2026 no tengan nada que ver con los actuales”, apuntó Hadjar, que aspira claramente a dejar sin asiento a Tsunoda en Red Bull incluso antes de tiempo.

Tsunoda y Lawson tendrán que emplearse a fondo en las dos próximas citas del Mundial si pretenden mantenerse en la parrilla de F1. El neozelandés comenzó el año en Red Bull y fue degradado a Visa RB tras solo dos carreras. El japonés, que ocupó su lugar, tampoco ha demostrado méritos para seguir junto a Max, que le saca 253 puntos este año. Helmut Marko ya valora otras opciones de mercado que podrían dejarles a ambos fuera de juego.

"Tomaremos nuestra decisión después de México", asegura el asesor del equipo de las bebidas energéticas en declaraciones a ‘Kleine Zeitung’. Marko admite que está impresionado con el rendimiento de Hadjar: “Isack se ha consolidado y ahora disfruta de su situación. Ha logrado cosas increíbles”, dice.

Estos dos próximos fines de semana son importantes, pero también lo son todos. Creo que la gente en la F1 tiene muy mala memoria. Se trata de intentar mantener esa consistencia en todos los aspectos”, advierte Lawson, que se lo toma con filosofía.

Entre las quinielas, aparecen el irlandés Alex Dunne, al que McLaren ha permitido desvincularse de su cantera viendo que Norris y Piastri bloqueaban su ascenso a la F1. Y también Arvid Lindblad, que parece haberle ganado el pulso interno a su compañero Pepe Martí en la academia Red Bull y tiene ventaja en la carrera por subir desde la F2.