Red Bull niega el interés por Palou: "No es cierto, no hay nada", afirma Marko

Helmut Marko, asesor de Red Bull y máximo responsable de su cantera, ha descartado por completo el interés del equipo por hacerse con los servicios de Álex Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar, tal como se especulaba los últimos días. El austríaco ha sugerido que el compañero de Max Verstappen en 2026 saldrá de la academia de pilotos que gestiona, tal como ocurre actualmente con Yuki Tsunoda y el tándem del VISA RB, Liam Lawson y Isack Hadjar.

Marko ha restado trascendencia al rumor sobre Palou, surgido en Estados Unidos y que no tardó en hacerse viral después de que el piloto catalán conquistara su cuarto título de IndyCar y las 500 Millas de Indianápolis,

“Lo que está haciendo Alex es impresionante, muy difícil, pero no sé si lo haría bien en F1 ni tampoco si yo lo haría bien en IndyCar, es una pérdida de tiempo pensar en eso”, dijo ayer Max Verstappen sobre la posibilidad de formar dupla con Palou, al que conoce desde la época de los karts, en la que compartieron escuadra.

También Alonso y Sainz hablaron el jueves sobre Palou. “Tiene talento y el nivel necesario para adaptarse rápidamente”, consideró el bicampeón asturiano. “Estaría feliz por Alex si llegara”, concedió ante la insistencia de los medios en la rueda de prensa.

Marko ha querido zanjar las especulaciones con un rotundo desmentido nada más llegar a Zandvoort. "No hay absolutamente nada. No es cierto", ha comentado al medio austriaco Kleine Zeitung, dejando claro que el compañero de Verstappen para 2026 estará dentro de la familia Red Bull.

En este sentido se ha mostrado satisfecho con los avances de Hadjar y subraya que están "dentro del plazo" con Arvid Lindblad, que todo indica que estará en la parrilla de 2026 con Racing Bulls.

"Hadjar ha sorprendido positivamente y con Lindblad todo encaja. Estamos totalmente dentro del plazo previsto. Está totalmente integrado y este año tendrá varias oportunidades con nosotros", ha indicado.

Marko también ha dado su opinió sobre la elección de pilotos de Cadillac , con Bottas y Checo Pérez, al que él presionó para despedir en 2024. "Cadillac ha optado por la vía conservadora. Así se sabe lo que se tiene. He hablado con Sergio por teléfono y está motivado. Si está motivado y el coche le va bien, seguro que volverá al nivel que tenía antes", dice.