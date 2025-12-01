Red Bull intenta frenar el 'bullying' a Antonelli

Red Bull ha difundido un comunicado para frenar la ola de acoso en redes sociales a Kimi Antonelli, después de que Helmut Marko insinuase tras el Gran Premio de Qatar que el piloto italiano de Mercedes había facilitado el adelantamiento final a Lando Norris para que el líder del Mundial acabase cuarto.

El resultado permite a Norris llegar a la última carrera del año, en Abu Dhabi, con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, que habrían sido 10 de finalizar quinto, por detrás de Antonelli en Losail.

El rookie italino cometió un error en la curva 10 que le hizo perder la posición. Y tanto Marko y como el ingeniero de pista Verstappen, Gianpiero Lambiase cuestionaron la maniobra de Antonelli, desencadenando la furia de los seguidores de

Hoy Marko ha reculado en sus acusaciones y Red Bull ha emitido un comunicado para disculparse y pedir respeto para Antonelli, de 18 años: "Los comentarios hechos antes e inmediatamente después del GP de Qatar sugiriendo que el piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, había permitido deliberadamente que Lando Norris le adelantara son claramente incorrectos".

"Las repeticiones muestran a Antonelli momentáneamente perdiendo el control de su coche, permitiendo así que Norris le adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi reciba acoso online".

"He vuelto a mirar de las imágenes. La primera vez, Antonelli podría haber aguantado un poco mejor (cuando Oscar Piastri le adelantó en la curva 1). La segunda vez, fue un error de conducción y no intencionado. Siento que Antonelli haya recibido tantas críticas en internet", añade Marko

La maniobra en cuestión es la sigjuiente: