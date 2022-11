Red Bull ficha a Enzo Fittipaldi para su cantera

Enzo Fittipaldi se une al Red Bull Junior Team, según ha anunciado el joven piloto brasileño este sábado El nieto del bicampeón Emerson Fittipaldi pilota actualmente en la Fórmula 2 para el equipo Charouz Racing

Red Bull ha confimado este sábado el fichaje de Enzo Fittipaldi, un joven piloto de apellido ilustre, que se une a la cantera del equipo después de destacar en sus dos últimas temporadas en la categoría antesala de la Fórmula 2. El brasileño, de 21 años, es nieto de Emerson Fittipaldi, que fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 1972 y 74 y subcampeón en 1973 y 75, logrando un total de 14 victorias y 35 podios. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha oficializado el acuerdo en redes sociales, al aparecer en una imagen estrechando la mano a Enzo.

Además de su experiencia en la Fórmula 2, donde ha cosechado buenos resultados, el joven cuenta con el título de la Fórmula 4 italiana del 2018, además del subcampeonato en la Fórmula Regional Europea. En la temporada 2022, ocupa la sexta posición de la tabla con seis podios logrados en las citas de Imola, Silverstone, Red Bull Ring, Budapest en las dos carreras, y en Monza, a la espera de lo que pueda hacer en el evento final en Abu Dhabi.

🇧🇷Estou muito feliz em anunciar que agora faço parte da família RedBull! Muito obrigado Dr. Marko e Christian Horner pela oportunidade.

-

🇺🇸I’m very happy to announce that I will be joining the RedBull Family! Thank you Dr. Helmut Marko and Christian Horner for the opportunity! pic.twitter.com/CqglwfVnWk