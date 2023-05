Así es el Red Bull exclusivo para el GP de Miami

Red Bull ha desvelado el diseño exclusivo para el Gran Premio de Miami diseñado por una fan La marca austríaca lucirá diseños exclusivos en los tres GP estadounidenses: Miami, Austin y Las Vegas

Tal y como anunció antes del inicio de la temporada, Red Bull correrá cada uno de los Grandes Premios de Estados Unidos con un diseño especial. A las puertas del GP de Miami, que se disputa del 5 al 7 de mayo, han revelado el coche que lucirán este fin de semana.

Se trata de una obra de Martina Adriano, una estudiante de diseño argentina seleccionada ganadora del concurso 'Make Your Mark' impulsado por Red Bull. El jurado que decidía el diseño final estaba formado por altos cargos de la firma austríaca como, por ejemplo, Christian Horner.

El diseño que Max Verstappen y Checo Pérez lucirán todo el fin de semana incorpora líneas rosas, turquesas y moradas, colores muy asociados a Miami, en los pontones, el morro y el alerón frontal. "Es importante que el equipo involucre a los fans en todo lo que hace y ofrezca oportunidades así. Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y el diseño en directo es espectacular. Mantiene nuestra esencia e introduce Miami en el RB19. Sin duda, este coche destacará en la pista", asegura Horner.

Martina ha explicado cómo surgió la idea: "Empecé el diseño pensando en como pasa el viento a través del coche y también por encima. Luego en como se mueve y cómo de rápido es, y de ahí surgió mi inspiración. A parte, evidentemente quería representar Miami y su carrera".

La joven argentina volará a Miami para disfrutar del Gran Premio: "Cuando me enteré de que había ganado entré en shock y me quedé sin palabras. No me lo podía creer, ¡es como un sueño loco! Desde que empecé mis estudios de diseño gráfico había querido diseñar algo para un coche: el coche en sí, un mono o un casco. Además, siempre he sabido que quería trabajar en la Fórmula 1, así que esta oportunidad de Red Bull es espectacular".

"Es la primera carrera a la que asisto en toda mi vida, el coche llevará mi diseño y yo estaré en el box. ¡Será una semana increíble!".