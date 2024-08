Red Bull ya ha escogido al sustituto de Checo Pérez para 2025

El futuro de Checo Pérez en Fórmula 1 sigue en el aire. A pesar de confirmarse su continuidad en Red Bull para lo que resta de temporada, el piloto mexicano no tiene el asiento asegurado para 2025, sobre todo, si no consigue mejorar su bajo rendimiento.

Durante la temporada, han salido muchos nombres como posibles sustitutos: Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Liam Lawson... pero en las últimas semanas, un nombre ha sobresalido por encima del resto, el de Yuki Tsunoda. La gran temporada que está haciendo el japonés, quedando por delante de Ricciardo en múltiples carreras, ha llamado la atención de los dirigentes de Red Bull, que ya lo tienen en cuenta como el gran favorito para sustituir a Pérez la temporada que viene.

Así lo ha afirmado Peter Bayer, CEO de Red Bull, en declaraciones para 'Motosport.com': "Helmut Marko lo dijo; en alemán se dice que una golondrina no hace verano. Lo que significa es que si Yuki sigue compitiendo a este nivel de forma consistente, será considerado para un asiento en Red Bull".

"Al final, esa es exactamente nuestra misión y la misión que nos han dado los accionistas, y si eso significa que necesita otra temporada junto a un Daniel muy fuerte, esa podría ser una opción. No tenemos prisa, a pesar de toda la gente que piensa que sí, porque tenemos todas las opciones en nuestras manos".

En junio, el equipo Visa CashApp RB (antiguo Alpha Tauri y filial de la escudería austriaca) anunció que Tsunoda permanecería en el equipo hasta 2025, lo que le seguiría ligando al 'Red Bull Junior Team'.

"Estoy muy contento de seguir con RB, y es una buena sensación tener mi futuro decidido tan pronto este año. Por ello, quiero dar las gracias a todos en Red Bull y Honda, que han desempeñado un papel tan importante en mi carrera y seguirán haciéndolo. Es fantástico saber que todo el mundo aprecia el duro trabajo que he realizado y que el equipo cree que puedo ayudarles a escalar posiciones en la parrilla, ya hemos hecho claros progresos esta temporada, y eso me motiva mucho para dar siempre lo mejor de mí", dijo el japonés en el anuncio oficial.

Así está siendo la temporada 2024 de Tsunoda

El nipón ha crecido mucho desde su llegada a la F1 en el año 2021. En total, lleva cuatro temporadas corriendo en la máxima categoría del automovilismo, y con el paso de cada una de ellas, se ve una evolución clara en su rendimiento y velocidad.

El año pasado, acabó la temporada siendo decimoséptimo en el Mundial de pilotos con 17 puntos. En 2024, con un total de 14 carreras disputadas, ya va decimosegundo con 22. Ricciardo, su compañero de equipo y máximo rival para el asiento del RB, solo ha conseguido 12 puntos.

"Siempre he dicho que Yuki es muy rápido. Lo he visto. Lo ha demostrado en las últimas dos temporadas y va a seguir demostrándolo. Personalmente, me hubiera gustado verle con una oportunidad en Red Bull", dijo Pierre Gasly, piloto de Alpine y excompañero de Tsunoda, cuando fue preguntado por la situación del japonés.

Otra de las voces que elogian el rendimiento del nipón es la de Laurent Mekies, director del equipo RB, que ha afirmado que ve a Tsunoda "con mucha ambición de ser piloto Red Bull". De hecho, el mismo piloto ha confirmado que "se siente preparado para luchar con Max Verstappen". La segunda parte de la temporada será clave para confirmar sensaciones y rendimientos. Pero la oportunidad, ya está puesta sobre la mesa.