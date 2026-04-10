Fórmula 1
Red Bull se 'cuela' en el Metro de Madrid
Imágen insólita la que han captado los usuarios del metro de Madrid, con un Red Bull F1 circulando en plenas vías. Se trata de una promoción del futuro MadRing
El Gran Premio de España de Fórmula 1, que desde este año se celebrará en el circuito urbano Madring de Madrid, se promociona en lugares habituales, como autobuses, taxis, aeropuestos o líneas de metro, pero también en escenarios más insospechados.
Los usuarios del metro se llevaron ayer toda una sorpresa al encontrarse con una imagen insólita, un monoplaza de Red Bull F1 en plenas vías de lo que parece ser la estación de Chamartin.
Algunos, obviamente, no perdieron ocasión para captar el momento surrealista y difundir las fotografías en redes sociales.
Durante años, Red Bull ha participado en eventos publicitarios y exhibiciones sorprendentes, subiendo sus monoplazas a la nieve o a las alturas en un helipuerto, pero desde luego el metro es nuevo.
El usuario LuisTSanz incluso ha compartido vídeos con el portal SoyMotor en los que se aprecia al monoplaza deslizándose sobre raíles, con un sistema de ruedas modificado para ajustarse a la infraestructura.
La cuenta de X @DeltaData_ ha publicado una imagen del coche detenido en una estación, rodeado de curiosos. Eso sí habrá que esperar para conocer el resultado definitivo de esta curiosa grabación promocional. En septiembre está prevista la primera edición del GP de España en un MadRing que sigue en obras.
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