Red Bull confirma que este martes anunciará su alineación de pilotos para 2026

Laurent Mekies, team principal de Red Bull, ha confirmado en Qatar que este martes 2 de diciembre se anunciará oficialmente la alineación de pilotos de los dos equipos de la marca de bebidas energéticas en la Fórmula 1.

Con ello se completará el puzle de la parrilla de 2026, ya que por ahora las tres únicas plazas vacantes son las referidas a los pilotos de Red Bull. La principal incógnita es saber quién acompañará a Max Verstappen en el primer equipo, aunque en el paddock se da por hecho que será Isack Hadjar.

En cuanto a los asientos del Visa Cash App Racing Bulls, todo indica que los elegidos serán Liam Lawson y el júnior de la Academia Red Bull Arvid Lindblad. El piloto británico, de 18 años, que hasta hace un mes era el compañero de Pepe Martí en Campos Racing, se ha ganado la confianza de Helmut Marko, a pesar de acabar sexto en Fórmula 2.

Si se cumplen estas previsiones, Yuki Tsunoda se quería sin volante el próximo año. El japonés ya habría sido informado por el equipo de la decisión según diversas fuentes, aunque tras la carrera de Qatar, viendo que Max Verstappen se jugará el título con los McLaren en Abu Dhabi, aseguró que colaboraría con su compañero hasta el final: “Voy a hacer todo lo posible por ayudarle en carrera”, dijo Yuki.

Mekies aseguró que, pase lo que pase, “estamos seguros de que la decisión que daremos a conocer este martes no perturbará la concentración que necesitamos para Abu Dhabi".