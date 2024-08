Red Bull confiesa el motivo de su bajada de rendimiento

Una de las grandes sorpresas que ha traído consigo el Mundial de Fórmula 1 este año ha sido la bajada de rendimiento de Red Bull. A pesar de seguir líderes en la clasificación general de constructores y de pilotos, la escudería austríaca ya no cuenta con la supremacía de temporadas anteriores, y ha visto como otras estructuras como McLaren o Mercedes están cada vez más cerca.

De hecho, tan solo son 42 puntos los que separan a McLaren de Red Bull en el Mundial de constructores, y ya son siete carreras en las que Max Verstappen no ha logrado subirse a lo más alto del podio esta temporada. Desde el propio equipo han confirmado que el rendimiento del RB20 no está siendo el esperado, sobre todo en algunos aspectos concretos como lo son las curvas rápidas.

"Especialmente en las curvas de alta velocidad esperábamos un poco más de lo que tenemos. Sin pensar en la competitividad del coche, basándonos únicamente en nuestras propias referencias, esperábamos un poquito más con nuestras herramientas", confirmó Pierre Waché, Director Técnico de Red Bull, en Motorsport.

Sin embargo, Waché también reconoció que las curvas rápidas no son su único punto débil, sino que hay otros aspectos en los que no han logrado la mejora que esperaban. “En los bordillos somos claramente débiles, pero ya lo éramos el año pasado. Creo que no logramos la mejora que esperábamos en ese aspecto", señaló el ingeniero francés.

En cuanto a cuál es el principal problema que les impide evolucionar y recuperar esa competitividad que siempre ha caracterizado a los de Milton Keynes, Waché lo tiene claro: "Estamos utilizando un túnel de viento bastante antiguo y esto también puede deberse a la capacidad reducida debido a nuestra posición en el campeonato y tal vez también al hecho de que este es el tercer año con este tipo de regulaciones”, afirmó el francés.

Los rivales, cada vez más cerca

Pese a que Waché confesó que el rendimiento del RB20 está siendo inferior al deseado, también admitió que era de esperar que los rivales se acercasen este año, aunque realmente esperaban que lo hiciesen antes. "Esperábamos que la oposición llegara antes, para ser honesto. Cuando empezamos la temporada 2022, no teníamos el coche más rápido. Ferrari tenía el coche más rápido a principios de 2022. Esperábamos una competición masiva en 2023, pero no fue así", puntualizó.

"En 2024 también esperábamos que la competencia estuviera ahí más o menos desde el principio, porque el rendimiento que puedes encontrar con el coche es limitado bajo las mismas regulaciones. Después de las primeras cuatro o cinco carreras, los demás volvieron, quizá con un poco de retraso, pero lo esperábamos desde el principio", añadió.

Asimismo, el francés también admitió que, en caso de mantenerse estas regulaciones, los rivales deberían acercarse aún más en lo que resta de temporada. “Las limitaciones de estas regulaciones son bastante significativas y si se mantienen estables, entonces es casi seguro que el resto se acercará más”, sentenció el francés.