Red Bull se 'acuerda' de Mercedes y Ferrari en su felicitación navideña

La felicitación de la escudería se ha hecho viral por los mensajes "ocultos" a sus rivales En la imagen se ven varias referencias a situaciones vividas en la temporada 2022

Llega la Navidad y con ello las felicitaciones. Es una época de alegría y festividad, pero también el momento de repasar el año y preparar la próxima temporada. Todas las escuderías de la Formula 1 han felicitado las navidades a su manera, pero la felicitación navideña de Oracle Red Bull Racing ha ido un poco más allá.

La escudería campeona de los dos últimos Mundiales de F1 ha felicitado las fiestas con una viñeta en la aparecen Papá Noel, Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey, dos niños con los monos y cascos de los dos pilotos de la escudería: Max Verstappen y Checo Pérez y varias referencias a situaciones vividas en la temporada 2022 de la competición: desde el porpoising, a las estrategias, pasando por el límite de presupuesto y sus competidores más directos.

Unwrapping a festive feast 🎁 Wishing everyone a very happy holidays 🎄 pic.twitter.com/IGRa5KOk1i — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) 24 de diciembre de 2022

EL LÍMITE DE PRESUPUESTO

La primera referencia que se aprecia es la del límite presupuestario. Red Bull Racing superó el tope de gastos marcado por la FIA, lo que le costó una multa económica y una reducción del tiempo en el túnel de viento. El equipo austríaco se lo ha tomado con humor, y nos muestra a Papá Noel con un pavo y la frase “El pavo puede que nos haya hecho superar el límite de gastos…”. No es casualidad que el comentario haga referencia a comida pues, recordemos que Red Bull alegó que dicho exceso en el presupuesto fue debido a el catering por una interpretación errónea de la norma. ¿Será el bocadillo que Newey tiene en sus manos también una referencia a dicha alegación?

LOS TROFEOS Y VICTORIAS

En la viñeta podemos ver varias referencias a las victorias conseguidas a lo largo de esta temporada. En el árbol hay colgado un adorno haciendo referencia a las 17 victorias de Red Bull esta temporada: 15 de Verstappen y 2 de Pérez. Otro de los adornos del árbol son los 759 puntos que le dieron el campeonato de constructores a Red Bull. Por último, en cuanto a las victorias, se aprecian cuatro trofeos: El trofeo de Campeón de la temporada, al lado de Verstappen; el trofeo del GP de Países Bajos (Trofeo Heineken), haciendo referencia a la victoria en el país natal de Max; el del GP de Bélgica, dónde Red Bull logró un doblete demostrando su superioridad en una carrera en la que Verstappen salía decimocuarto; y por último, el trofeo del GP de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada.

LA CAJA DE ‘JUGUETES NO DESEADOS’

En Navidad llegan nuevos juguetes, así que los que no se usan, están viejos o rotos, se donan o se tiran. Con eso en mente, los austríacos han añadido en su viñeta una caja de ‘Regalos no deseados’ y, ahí encontramos las referencias más directas a sus competidores principales: Ferrari y Mercedes. En la caja, podemos apreciar una libreta en la que se lee: “Estrategia” y el logo de Ferrari, que hace referencia a los muchos errores en la estrategia de Ferrari que han dinamitado la temporada de sus pilotos y que causó la renuncia de Mattia Binotto, el hasta entonces director de equipo. No contentos con eso, hacen referencia a otra de las lacras de Ferrari esta temporada: la falta de fiabilidad, y lo consiguen con un juguete con los colores de Ferrari y sin una de las ruedas delanteras en la caja. No podía faltar Mercedes en sus referencias, y aprovechan la caja para meter un coche con los colores del equipo británico. Para más inri el juguete se mete sin ayuda en la caja gracias a unos saltitos… referencia clara al porpoising, problema que lastró a la escudería durante la primera parte de la temporada.

EL NUEVO JUGUETE ES MEJOR

A Red Bull le debieron parecer sutiles las referencias a sus rivales en la caja de ‘juguetes no deseados’ así que añadió un par más en la caja del nuevo juguete el RB18. En esa caja vemos escrito “Cero porpoising” y “simplemente buena estrategia”, de nuevo golpe a sus competidores.

RICCIARDO EN RED BULL

Por último, pero no por ello menos importante, Max y Checo no son los únicos pilotos que aparecen en la felicitación. La ‘estrella’ del árbol de navidad es un ángel con la cara de Ricciardo con su inquebrantable sonrisa y una camiseta en la que leemos: “Sonríe como si fueras Danny Ric”. Recordemos que Ricciardo firmó como piloto reserva de la escudería para la temporada 2023.