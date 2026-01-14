Recuperan el kart robado del fallecido Jules Bianchi

La familia Bianchi respira tranquila. Apenas una semana después de denunciar el robo del último kart del que fuera piloto de F1 Jules Bianchi, fallecido tras un accidente en el Gran Premio de Japón de 2014, el vehículo ha sido recuperado.

Philippe Bianchi, padre de Jules, publicó en sus redes sociales la sustracción del último kart que había conducido su hijo durante su etapa en el karting. "Anoche nos robaron y unos ladrones sin escrúpulos se llevaron nueve chasis JB17 Forever. Peor aún, robaron el último kart de Jules, un modelo KZ 125 ART GP, así como los mini karts de mis nietos", escribió, haciendo un llamamiento a su "familia del karting" para recuperar la pieza.

No ha tenido que esperar mucho para recuperar el vehículo que, más allá de su valor económico, tenía un gran valor sentimental para la familia. De nuevo a través de las redes sociales, Philippe confirmó que han recuperado el kart.

"Con inmensa alegría confirmo que se ha encontrado el kart de Jules", anunció el patriarca, agradenciendo además la labor de "todos los que compartieron en redes sociales a los medios de comunicación que transmitieron la información y a la comisaría de brignoles por su acción".

En su publicación, Philippe informa de que aun le faltan algunos karts y minimotos por encontrar, aunque "gracias a todos ustedes tengo buenas esperanzas" de que también aparezcan.

Jules Bianchi sufrió en el Gran Premio de Japón de 2014 un grave accidente al volante de su Marussia. Tras varios meses en coma fallecía finalmente el 17 de julio de 2015 en un hospital de Niza.